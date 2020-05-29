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Водителям предложили скинуться на карточный долг нардепа Геруса

В районе Майдана Независимости группа женщин с коробкой, обклеенной картами и фотографиями нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, предлагает водителям “помочь и сброситься на оплату карточных долгов народного депутата”

29 мая 2020, 16:22 comments517
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Водителям предложили скинуться на карточный долг нардепа Геруса

В Сети появилось видео того, как жителей Киева призывают скинуться на карточный долг якобы депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса. Видео появилось в группе  "Киев Сити" в Facebook.

Судя по записи, в районе Майдана Независимости группа женщин с коробкой, обклеенной картами и фотографиями нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, предлагает водителям “помочь и сброситься на оплату карточных долгов народного депутата”. На вопрос водителя о том, сколько составляет долг, девушка отвечает: "100 тысяч".

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Андрей Герус мог проиграть в карты и задолжать кругленькую сумму - 100 тысяч долларов. Соответствующую расписку якобы получили с почты народного депутата, пароль от которой хранился в телеграм-боте UA Baza Bot. Позже в интернете опубликовали предполагаемую расписку депутата с обязательством вернуть 9 тысяч долларов. СМИ пишут, что супруга одного из бизнесменов обратилась за помощью, рассказав, что депутат якобы "воспользовался щедростью и отзывчивостью" ее супруга, занял деньги, после чего перестал выходить на связь. 

Также стоит отметить, что на днях в СМИ обнародовали якобы переписку Геруса с его помощником, в которой “слуга народа” просит “найти правовые причины не указывать долги в электронной декларации за 2019 год”.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/2020-05-29/proigralsya-v-kartyi-v-kieve-voditelyam-predlagali-sbrositsya-na-oplatu-dolgov-nardepa-gerusa/198701
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