Нелегкая работа: как депутаты Верховной Рады работали в мае

За май текущего года украинские народные избранники поддержали только один законопроект президента. Всего же парламентарии приняли 32 законопроекта, 22 из которых проголосовали в первом чтении, остальные проголосовали в целом. Такую статистику приводит гражданское объединение "Опора".

Так, за май месяц нардепы зарегистрировали 130 законопроектов. Предложения Кабмина составили 8,5% - правительство предложило на рассмотрение 11 проектов законов. За последний весенний месяц депутаты провели 161 голосование и нажали на кнопки 70 тыс. 474 раза. В большинстве случаев голосования оказывались положительными: "за" голосовали в 55,6% случаях.

Отмечается, что больше всего в голосованиях "против" выступает ОПЗЖ - (10,5%) и "Голос" (7,6%).

Наиболее воздержанных парламентариев зафиксировали во фракции "Европейская солидарность" - депутаты Порошенко показывали нейтральность фактически при каждом втором голосовании (47,7%).

В мае 65 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, из них 29 - депутаты фракции "Слуга народа", 10 - "Батькивщина", 7 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6 - "Голос", 5 - внефракционных, 5 - "Европейская Солидарность", 6 - "За будущее", 2 - "Доверие".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее депутаты парламентской фракции партии "Батькивщина" приняли решение уйти на самоизоляцию. Такой шаг был предпринят после того, как у одного из депутатов, Олега Мейдича, подтвердили вирусное заболевание.

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