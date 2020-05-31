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Нелегкая работа: как депутаты Верховной Рады работали в мае

Стала известна статистика работы народных депутатов за май

сегодня, 08:42
Автор:

Сергей Медведев

Нелегкая работа: как депутаты Верховной Рады работали в мае

За май текущего года украинские народные избранники поддержали только один законопроект президента. Всего же парламентарии приняли 32 законопроекта, 22 из которых проголосовали в первом чтении, остальные проголосовали в целом. Такую статистику приводит гражданское объединение "Опора".

Так, за май месяц нардепы зарегистрировали 130 законопроектов. Предложения Кабмина составили 8,5% - правительство предложило на рассмотрение 11 проектов законов.  За последний весенний месяц депутаты провели 161 голосование и нажали на кнопки 70 тыс. 474 раза. В большинстве случаев голосования оказывались положительными: "за" голосовали в 55,6% случаях.

Отмечается, что больше всего в голосованиях "против" выступает ОПЗЖ - (10,5%) и "Голос" (7,6%).

Наиболее воздержанных парламентариев зафиксировали во фракции "Европейская солидарность" - депутаты Порошенко показывали нейтральность фактически при каждом втором голосовании (47,7%). 

 В мае 65 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте, из них 29 - депутаты фракции "Слуга народа", 10 - "Батькивщина", 7 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 6 - "Голос", 5 - внефракционных, 5 - "Европейская Солидарность", 6 - "За будущее", 2 - "Доверие".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее депутаты парламентской фракции партии "Батькивщина" приняли решение уйти на самоизоляцию. Такой шаг был предпринят после того, как у одного из депутатов, Олега Мейдича,  подтвердили вирусное заболевание.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1872262-u-travni-nardepi-proveli-161-golosuvannya-i-pidtrimali-32-zakonoproekti-statistika-roboti-radi
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