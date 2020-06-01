Судьба Авакова: депутаты решат вопрос об отставке

Сегодня, 1 июня, на заседании фракции "Слуги народа" будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова на фоне перестрелки в Броварах и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", удастся ли "уйти" Авакова.

"Бессменный глава МВД"

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко сомневается, что "слуги" отправят бессменного с 2014 года главу МВД в отставку.

"Аваков – это серьезное могущество, влияние. За ним стоят 60 тысяч нацгвардейцев, более 200 тысяч полицейских, – отмечает Константин Бондаренко. – К тому же, он контролирует улицу, радикалов, ряд волонтерских и ветеранских организаций. Попытка "свергнуть" Авакова чревата большими проблемами. Его переход в оппозицию к президенту точно не на руку Зеленскому".

Плюс ко всему, напоминает эксперт, у Авакова есть серьезные покровители в США, особенно среди республиканцев, с которыми он тесно связан.

"Думаю, уволят "стрелочников", часть людей, ответственных за конкретные направления, – говорит Константин Бондаренко. – Некоторых, кстати, уже уволили. Если же Зе-команда попытается сместить Авакова – это будет большая сенсация. И серьезный вызов для действующей власти".

"Аваков им не по зубам"

"Именно 1 июня, думаю, министру ничего не грозит. Фракции "СН" он точно не по зубам. С другой стороны, обсуждение в остро негативном ключе на заседании "президентской" фракции может означать формальный запуск кампании с целью его отставки. Большой, серьезной кампании", – считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По словам эксперта, поводы для вынесения "дела" Авакова на фракцию – Кагарлык, Бровары и прочие – дают основания полагать, что к старту такой кампании у ее заказчиков всё готово.

"ЧП с участием полиции всегда, увы, имели место, – отмечает Павел Рудяков. – В них нарушались права граждан, лилась кровь... В данном случае бросается в глаза совпадение по времени сразу нескольких "полицейских" ЧП, а также оперативность реакции "слуг народа". Примечательно и то, что фракции ВР "от Сороса", в частности, "Голос" тоже подали голос, хотя до этого достаточно долго хранили молчание. И тоже – за отставку Авакова. Думаю, против главы МВД берутся играть игру на его уничтожение сразу несколько сил. По меньшей мере, две внутренние и, видимо, какая-то внешняя. В любом случае, история с его отставкой обещает быть долгой. И богатой на события самого разного толка".

"Уйдет, но останется"

Аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов считает, что так называемая "проблема Авакова" самим Аваковым не ограничивается.

"Даже если он уйдет в отставку, то сохранит влияние на сотни, если не тысячи, сотрудников МВД, полиции, Нацгвардии и представителей некоторых парамилитарных организаций, членам которых массово раздавались "корочки" МВД, – поясняет эксперт. – Это не значит, что он теперь пожизненный министр. Просто вместе с ним надо перезагружать и львиную долю руководящих кадров разного уровня по всей стране. Иначе к нынешней тотальной халатности может добавиться и сознательный саботаж приказов".

Плюс, подчеркивает Андрей Попов, Арсен Борисович планомерно работал над тем, чтобы его отставка стала шоком для страны, искал союзников, в том числе – довольно влиятельных, вроде Коломойского, который имеет влияние и на часть той же фракции "Слуга народа".

"Этот шаг требует от Зеленского серьезной подготовки, поиска не одной кадровой замены, а сразу полной перезагрузки министерства и подконтрольных органов на фоне карантина и предвыборной кампании, – говорит аналитик о возможности отставки главы МВД. – Есть ли у президента достаточный для этого кадровый резерв?"

При этом, отмечает Андрей Попов, сам Аваков, учитывая все проблемы его ведомства и неспособность все исправить, явно в своем кресле засиделся.

"С политической точки зрения он становится "токсичным" и тянет рейтинги власти вниз, – уверен эксперт. – Таким образом, Зеленский оказался на очередной "растяжке" – ситуация в правоохранительных органах в обоих вариантах будет ухудшаться. Но в случае отставки Авакова и активизации реформы есть шанс, что ухудшение будет временным. При сохранении же поста за Аваковым процесс деградации и разложения полиции станет перманентным. Особенно это рисковано в свете грядущих выборов – глава МВД доказал, что с преступностью совладать не может, но способен обеспечить порядок при голосовании. А после его смены там точно будет беспорядок. Вполне возможно, что формально Авакова уволят, но замену в ВР не поддержат – и он останется еще какое-то время в статусе "и.о". Таким видится единственный компромиссный вариант, который, кстати, тоже нельзя назвать хорошим".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее партия "Голос" потребовала отставки Арсена Авакова.

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