Энергоатом недополучает более $1 млн в день — нардеп Нагорняк

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На заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины 1
июня народный депутат Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в парламент для
отчета временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
Нардеп сообщил, что во время майских визитов на Запорожскую
и Ровенскую АЭС сотрудники станций интересовались, почему на украинском
энергорынке доля дешевой государственной атомной электроэнергии уменьшается, а
более дорогой и неэкологичной тепловой генерации — увеличивается.
"На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине
работает 10, из которых 5 — с ограничениями. За сутки НАЭК Энергоатом
недопроизводит 68 миллионов кв/ч электроэнергии. То есть более одного миллиона
долларов недополучает государственная компания. Эти деньги перетекают в руки частных
тепловых энергокомпаний", — заявил Сергей Нагорняк.
Нардеп предложил парламенту заслушать пояснения Ольги
Буславец, почему прогнозный энергобаланс создан несправедливым по отношению к
государственной компании в пользу частных.
Также Нагорняк предложил поручить Минэнерго немедленно
пересмотреть энергобаланс в пользу государственной атомной генерации. Нардеп
считает, что сутью отчета временно исполняющей обязанности министра энергетики
могут стать переговоры правительства с инвесторами солнечной и ветровой
генерации о снижении тарифа.
"На сегодняшний день вопрос с солнечной и ветровой
генерацией не урегулирован, а это самая дорогая генерация, которая у нас есть.
Вопрос не решается не первый месяц. А мы слышим только обещания", — заявил
народный депутат Сергей Нагорняк.
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