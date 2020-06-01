Энергоатом недополучает более $1 млн в день — нардеп Нагорняк

На заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины 1 июня народный депутат Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в парламент для отчета временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

Нардеп сообщил, что во время майских визитов на Запорожскую и Ровенскую АЭС сотрудники станций интересовались, почему на украинском энергорынке доля дешевой государственной атомной электроэнергии уменьшается, а более дорогой и неэкологичной тепловой генерации — увеличивается.

"На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине работает 10, из которых 5 — с ограничениями. За сутки НАЭК Энергоатом недопроизводит 68 миллионов кв/ч электроэнергии. То есть более одного миллиона долларов недополучает государственная компания. Эти деньги перетекают в руки частных тепловых энергокомпаний", — заявил Сергей Нагорняк.

Нардеп предложил парламенту заслушать пояснения Ольги Буславец, почему прогнозный энергобаланс создан несправедливым по отношению к государственной компании в пользу частных.

Также Нагорняк предложил поручить Минэнерго немедленно пересмотреть энергобаланс в пользу государственной атомной генерации. Нардеп считает, что сутью отчета временно исполняющей обязанности министра энергетики могут стать переговоры правительства с инвесторами солнечной и ветровой генерации о снижении тарифа.

"На сегодняшний день вопрос с солнечной и ветровой генерацией не урегулирован, а это самая дорогая генерация, которая у нас есть. Вопрос не решается не первый месяц. А мы слышим только обещания", — заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

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