Кто из депутатов-миллионеров берет деньги на жилье с бюджета - исследование КИУ

Сразу 25 депутатов-миллионеров из Верховной Рады попросили компенсацию за аренду жилья из государственного бюджета. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. Большинство из этих народных избранников - представители "Слуги народа".

Деньги на жилье в Киеве в апреле из бюджета попросили, в общем, 52 парламентария. Почти половина из них в декларации за 2019 год указала, что имеют более миллиона гривен сбережений - это либо наличные средства, либо деньги на банковских счетах. При этом средства, принадлежащие официально супругам и другим членам семьи, представители общественной организации не учитывали.

19 из 25 депутатов-миллионеров, получивших компенсацию за жилье, оказались "Слугами народа". Среди них самый обеспеченный, согласно декларации, - Александр Трухин, имеющий 21,7 миллионов гривен капитала. Также в список миллионеров, которым жилье в Киеве в прошлом месяце оплатил украинский народ, попали: Артем Кунаев, Павел Якименко, Степан Чернявский, Алексей Ковалев, Александр Салийчук, Евгений Петруняк, Геннадий Касай, Андрей Костин, Федор Вениславский, Александр Аликсийчук, Богдан Торохтий, Анна Личман, Александр Горобец, Максим Зуев, Артем Черноморов, Дмитрий Нальотов, Эдуард Прощук и Елена Копанчук.

А вот в ТОП-5 самых богатых депутатов, которые получают деньги на жилье с бюджета, попали кроме троих "слуг народа" еще и Олег Мейдич из "Батькивщины" и Анатолий Урбанский из группы "За майбутне".

Стоит отметить, что по закону депутаты имеют право получать компенсацию за аренду жилья в Киеве, если сами они живут и прописаны в других регионах. Но также они имеют право и отказаться от данной выплаты. В апреле государство потратило на квартиры и номера в отелях для нардепов 1,2 миллиона гривен.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в "Слуге народа" появился еще один кандидат на пост мэра Киева. Он собирается поучаствовать в праймериз партии, то есть предварительном отборе. А у вас есть уже свои фавориты? Возможно, это именно он.

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