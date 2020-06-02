Спросим у народа: каким должен быть закон о референдуме

На этой неделе на рассмотрение Верховной Рады вынесут законопроект о всеукраинском референдуме. Документ, регулирующий опросы населения по ключевым направлениям в свое время обещал президент Зеленский. Законодательная инициатива народных избранников касательно референдума неоднозначна. некоторые считают референдум инструментом манипуляций, другие считают, что он станет своего рода дубинкой в руках политиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие в нем могут быть изменения, каковы шансы на принятие, и кто получить больше козырей от того, что данный механизм заработает в Украине.

"Главная задача власти - получить требуемый результат"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что выносить на рассмотрение нардепов закон о референдуме – давно назревшая необходимость.

"Конституцией Украины предусмотрено право на волеизъявление граждан по каким-то животрепещущим темам. И это право должно быть соблюдено, – подчеркивает эксперт. – Но надо понимать, что любой референдум, особенно в незрелом гражданском обществе, – это всегда способ для манипуляции массами. Основная цель – получение решения, нужного политикам. Иногда контрверсийного решения, вызывающего бурные обсуждения в обществе, раскалывающего его. Но они по той или иной причине нужны политикам. И тогда их выносят на референдум, чтобы якобы снять с себя ответственность. Главная задача – получить приемлемый для власти результат. При этом она не хочет показывать, что это ее решения. Мол, так решил народ".

Именно поэтому, отмечает Александр Мусиенко, с референдумами нужно быть очень осторожными. И прибегать к ним только в крайних случаях.

"Шансы, что законопроект о референдуме примут, довольно высокие, – считает эксперт. – Думаю, мы увидим более усовершенствованный, по сравнению с предыдущими вариантами, документ. Известно, что состоялось международное экспертное обсуждение данного законопроекта. В частности, первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук уверял, что прошли консультации с институтами Швейцарской конфедерации".

"Местные референдумы своего закона не получат"

Даже сам факт обсуждения законопроекта о референдуме в первом чтении – выгодная тема для власти, считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. И напоминает, что Зеленский во время выборов большое внимание уделял вопросам народовластия. Но по прошествии года серьезных решений в этой сфере принято не было.

Сам текст законопроекта, по словам Игоря Попова, подготовлен качественно. И что важно – с участием ведущих украинских экспертов.

"Авторы во главе с первым вице-спикером Русланом Стефанчуком также ожидают официальную оценку законопроекта от Венецианской комиссии. Одна из важных новелл – в тексте четко описано, что результаты референдума не нуждаются в дополнительном утверждении парламентом и вступают в силу сразу после публикации результатов, – подчеркивает эксперт УИБ. – Предложенный проект регулирует проведение только всеукраинских референдумов. Местные же референдумы пока не получат своего закона. Это определенным образом защищает нас от инициатив по вынесению на голосование вопросов региональных языков или других возможных проявлений сепаратизма".

Для президента закон о референдуме может стать инструментом апелляции к "воле народа" в случае потери поддержки в парламенте, считает Игорь Попов.

"Возможные вопросы для референдумов от имени президента – особый статус для отдельных районов Донбасса, утверждение новой Конституции или частичных ее изменений, – отмечает эксперт. – Для оппозиции потенциальной темой для проведения референдума может стать отмена закона о продаже земли. Теоретически такой референдум можно провести еще до вступления в силу данного закона".

Игорь Попов считает маловероятным принятие закона о референдуме в целом – в турборежиме. Второе чтение, по мнению эксперта, состоится уже осенью – после проведения местных выборов.

"Инструмент давления на парламент"

Политический консультант Александр Вербицкий уверен, что закон о всеукраинском референдуме необходимо обновлять с точки зрения того, что он нуждается в упрощении механизма реализации. Но только по вопросам, относящимся к компетенции, так сказать, вне ВР.

"Это означает, что документ не должен стать инструментом давления на парламент, президента и органы исполнительной власти – с одной стороны. Но должен дать возможность всем заинтересованным сторонам принимать решения на основе волеизъявления народа (прямая демократия) по наиболее важным вопросам, не терпящим отлагательства – с другой, – поясняет политконсультант. – Суть проблемы, по моему мнению, на сегодняшний день – в отсутствии четко и прозрачно прописанных законодателем норм не столько инициирования референдума, сколько его понятийно-категорийной части, то есть – что относить к неотложным вопросам"

Последние, считает Александр Вербицкий, должны быть разбиты по категориям: как регионального (административного устройства) характера, так и временного периода (понятие срочности рассмотрения).

"В этом случае закон принимает другую форму и смысл – "Закон о всеукраинском и местном референдумах". И позволяет исключить возможность двойного толкования подходов и смыслов, а так же возможностей обращаться в Конституционный суд и обжаловать именно формулировки его статей, – считает эксперт. – Да, мне могут возразить, что законопроекты, как и законы необходимо разделить. Но я выступаю в данном случае за масштабирование одного процесса (законопроекта о местном референдуме, которого нет и которого так не хватает, учитывая опыт других государств) и потом уже переход к законопроекту о референдуме всеукраинском, который привыкли использовать как некую дубинку наши политики".

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, кому выгодно затягивать рассмотрение законопроекта о референдуме.







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