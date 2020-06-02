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"Кто здесь с яйцами?": депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Авакова

Депутаты от "Слуги народа" предложили отправить Авакова в отставку

сегодня, 14:20
Автор:

Сергей Медведев

"Кто здесь с яйцами?": депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Авакова

Работа министра внутренних дел Арсена Авакова многим не по душе. В связи с этим, в парламенте проходит сбор подписей за отставку чиновника. С такой инициативой выступили депутаты от фракции "Слуга народа".

В частности,   депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко обратился  к присутствующим с предложением отправить министра в отставку. Нардеп утверждает, что в его фракции почти все члены не довольны работой главы МВД.

 "Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции "Слуга народа" и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок... бандитизм... Уже заходит за все "красные линии". Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга Народа" фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел", - заявил Шевченко. 

Нардеп также уточнил, что даже если Аваков был эффективным министром в свое время, то сейчас ситуация изменилась.


Как сообщал портал "Комментарии", резонансные преступления вынуждают министра уйти в отставку. Каковы перспективы Авакова будут решать "Слуги народа". Украинские эксперты дали возможные сценарии развития событий.



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