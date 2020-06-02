Рада приняла закон, устраняющий бюрократию и коррупционные составляющие на фармрынке

Верховная Рада Украины сегодня на заседании приняла в целом законопроект №2429, который поможет отменить коррупционные пробелы в фармацевтической сфере и убрать излишнюю бюрократию в производстве лекарств. Соответствующее сообщение размещено на сайте парламента.

Закон позволяет осуществить такие изменения на отечественном фармрынке:

- сократить время вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств путем введения "положения Болар";

- создать правовые условия для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения военнослужащих - участников международных операций по поддержанию мира и безопасности;

- усовершенствовать порядок ввоза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств;

- устранить барьеры в развитии системы службы крови и установить запрет вывоза донорской крови в условиях дефицита этого важнейшего ресурса в Украине. Исключением могут быть случаи, когда правительство принимает решение об оказании гуманитарной помощи другим странам.

Добавим, что принятый Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения" предусматривает изменения для других законов - "О лекарственных средствах", "О донорстве крови и ее компонентах", "Об охране прав на изобретения и полезных моделях", "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Напомним, представители украинского фармрынка ждали принятия этого закона. Ведь инициатива, не нарушая международных соглашений, сможет выровнять позицию национального производителя по отношению к нацпроизводителям других государств мира на "своем поле".

Ранее сообщалось, что в Украине хотят увеличить штрафы за торговлю лекарствами без рецепта врача.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!