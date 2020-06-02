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Депутаты запретили вывозить донорскую кровь из Украины, но есть исключения

Вывезти донорскую кровь за рубеж можно только при "особых" условиях

сегодня, 16:36
Автор:

Сергей Медведев

Депутаты запретили вывозить донорскую кровь из Украины, но есть исключения

Народные депутаты добрались до вопросов донорства крови. В частности, парламентарии решили урегулировать вопрос вывоза донорской крови за пределы государства. Решение было принято за запрет — за соответствующий законопроект №2429 проголосовали 332 депутата, что оказалось достаточным, поскольку, согласно регламенту, для того, чтобы запретить вывоз крови, нужно было 226 голосов.

Впрочем, закон предусматривает и те случаи, при которых запрет действовать не будет. Такие случаи назвали "исключительными" - вывозить украинскую кровь можно если государство оказывает гуманитарную помощь  другим странам или в случае, если все лечебные учреждения и банки крови Украины полностью обеспечены плазмой и биоматериалом.

 Помимо этого, депутаты разрешили ввозить в Украину вакцины без регистрации для служащих ВСУ и гражданских лиц, которые участвуют в миротворческих миссиях за рубежом.

Как сообщал портал "Комментарии", Эпидемия коронавируса COVID-19 и национальный карантин привел к тому, что украинские доноры перестали регулярно сдавать кровь, из-за чего в медицинских учреждениях появилась ее острая нехватка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья на странице в Facebook.

При этом ведомство отмечает, что потребность в донорской крови остается прежней и крайне необходима для спасения жизни при осложнениях во время операций, ДТП, трудных родах и тому подобных экстренных случаях.


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Источник: https://korrespondent.net/ukraine/4236087-rada-zapretyla-vyvozyt-donorskuui-krov-yz-ukrayny
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