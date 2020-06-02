"Спасти от вырубки": каждое дерево в украинских лесах поставят на учет

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Сегодня народные депутаты внесли изменения в Лесной кодекс, согласно которому по всей Украине пройдет полная инвентаризация лесов и лесничих угодий. Об этом сообщает агентство УНИАН.
За принятие соответствующего законопроекта №2379 проголосовали 322 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к документу сказано, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, составляет около 9 млн грн ежегодно. Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники.
Как отметила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук, в последний раз инвентаризация украинского леса проводилась в 2011 году, поэтому сейчас нет полной информации о состоянии лесного фонда страны.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гослесагентство запустило пилотный проект электронного реестра вырубки леса в онлайн-времени.
Так, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ им советуют обращаться в полицию или Гослесагентство.
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