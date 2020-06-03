Премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представления на новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил с трибуны Верховной Рады кандидатуры новых министров. Соответствующие документы уже появились на сайте парламента.

Согласно проектов постановлений №№3583 — 3586 предложено уволить с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — его место предлагается занять Ольге Стефанишиной. Министром культуры предложили назначить Александра Ткаченко, а министром экологии — Романа Абрамовского.

Три постановления проходят последний этап прохождения — их обрабатывают в комитете. Заминка только с постановлением по назначению министра экологии — его передали на рассмотрение руководству.

После выступления Дениса Шмыгаля, спикер парламента Дмитрий Разумков поручил неотложно, за один день рассмотреть в комитетах указанные представления. За назначения министров депутаты могут проголосовать уже в четверг, 4 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассматривают законопроект №3499 о так называемой "интерпелляции", который предусматривает увольнение членов Кабинета министров по результатам голосования в Верховной Раде. Так, по словам Разумкова, на сегодня закон предусматривает увольнение министра исключительно по инициативе премьера или заявления по собственному желанию.

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