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Премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представления на новых министров

За назначение новых министров депутаты могут проголосовать уже 4 июня

сегодня, 13:58
Автор:

Сергей Медведев

Премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представления на новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил с трибуны Верховной Рады кандидатуры новых министров. Соответствующие документы уже появились на сайте парламента.

Согласно проектов постановлений №№3583 — 3586 предложено уволить с должности вице-премьера  по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — его место предлагается занять Ольге Стефанишиной. Министром культуры предложили назначить Александра Ткаченко, а министром экологии — Романа Абрамовского.

Три постановления проходят последний этап прохождения — их обрабатывают в комитете. Заминка только с постановлением по назначению министра экологии — его передали на рассмотрение руководству.

После выступления Дениса Шмыгаля, спикер парламента Дмитрий Разумков поручил неотложно, за один день рассмотреть в комитетах указанные представления. За назначения министров депутаты могут проголосовать уже в четверг, 4 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты рассматривают законопроект №3499 о так называемой "интерпелляции", который предусматривает увольнение членов Кабинета министров по результатам голосования в Верховной Раде.  Так, по словам Разумкова, на сегодня закон предусматривает увольнение министра исключительно по инициативе премьера или заявления по собственному желанию.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shmygal-vnes-radu-predstavleniya-naznachenie-1591179233.html
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