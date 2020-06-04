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Верховная Рада решила отправить на доработку программу действий правительства

Парламентарии заявили, что программа действий Кабмина нуждается в существенных доработках

сегодня, 12:05
Автор:

Татьяна Веремеева

Верховная Рада решила отправить на доработку программу действий правительства

Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания 245 голосами "за" приняла решение отправить на доработку программу действий Кабинета министров.

Решению парламентариев предшествовало выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который представил правительственную программу. Он заявил, что Кабмин подал свою программу не для иммунитета, а для совместного движения страны.

Кроме того, премьер отметил, что правительство выполнило часть планов, указанных в программе. По его словам, важным аспектом деятельности правительства является работа над преодолением последствий пандемии коронавируса.

В то же время в Верховной Раде сегодня заявили, что программа действий Кабмина в том виде, в котором она есть на данный момент, больше напоминает "школьный реферат" и нуждается в существенной доработке.

Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. За это решение в парламенте проголосовали 296 депутатов. Пристайко не выступил в ходе заседания с отчетом о проделанной работе.


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