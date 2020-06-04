Верховная Рада решила отправить на доработку программу действий правительства

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9647.44
ETH/USD
242.91
LTC/USD
47.54
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания 245 голосами "за"
приняла решение отправить на доработку программу действий Кабинета министров.
Решению парламентариев предшествовало выступление премьер-министра Дениса
Шмыгаля, который представил правительственную программу. Он заявил, что Кабмин подал
свою программу не для иммунитета, а для совместного движения страны.
Кроме того, премьер отметил, что правительство выполнило часть планов, указанных в программе. По его словам, важным аспектом деятельности правительства является работа над преодолением последствий пандемии коронавируса.
В то же время в Верховной Раде сегодня заявили, что программа действий
Кабмина в том виде, в котором она есть на данный момент, больше напоминает "школьный
реферат" и нуждается в существенной доработке.
Ранее "Комментарии" писали, что Верховная Рада отправила
в отставку вице-премьер-министра по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. За это решение в парламенте
проголосовали 296 депутатов. Пристайко не выступил в ходе заседания с отчетом о
проделанной работе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости