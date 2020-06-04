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ОПЗЖ не поддерживает назначение Ткаченко министром культуры, - Медведчук

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал об отношении к Ткаченко

сегодня, 17:15
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ОПЗЖ не поддерживает назначение Ткаченко министром культуры, - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит назначение Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами телеканала "112 Украина".

"Крайне отрицательно и негативно. Я не считаю, что этот человек вообще может претендовать на какие-то государственные должности. И даже то, что он является председателем комитета ВР, хотя это вопрос исключительно фракции "Слуги народа",  наша фракция подобное назначение никогда поддерживать не будет", - сказал он.



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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-ne-podderzhit-naznachenie-tkachenko-na-dolzhnost-ministra-kultury-538216.html
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