ОПЗЖ не поддерживает назначение Ткаченко министром культуры, - Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит назначение Александра Ткаченко на должность министра культуры. Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами телеканала "112 Украина".

"Крайне отрицательно и негативно. Я не считаю, что этот человек вообще может претендовать на какие-то государственные должности. И даже то, что он является председателем комитета ВР, хотя это вопрос исключительно фракции "Слуги народа", наша фракция подобное назначение никогда поддерживать не будет", - сказал он.





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