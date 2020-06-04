"На доработку": почему депутаты отклонили программу правительства

Верховная Рада Украины во время сегодняшнего заседания 245 голосами "за" приняла решение отправить на доработку программу действий Кабинета министров. Решению парламентариев предшествовало выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который представил правительственную программу. Он заявил, что Кабмин подал свою программу не для иммунитета, а для совместного движения страны.



"Все подчинено пиар-результату"

То, что программу правительства Дениса Шмыгаля парламент не поддержит, было понятно изначально, считает аналитик Олеся Яхно.

"Оппозиционные фракции априори не могли ее поддержать, – говорит эксперт. – Нарастают негативные процессы в экономике, причем часть связана не с коронавирусом и его последствиями, а с непрофессионализмом действующей власти. Впрочем, закономерно и то, что программу не поддержала фракция "Слуга народа". Сейчас Украина находится в переговорном процессе с МВФ. И если мы получим транш и возьмем на себя те обязательства, которые прописаны в меморандуме с Фондом, то и конкретные экономически показатели правительственные программы должны с этим согласовываться".

Олеся Яхно подчеркивает и политические мотивации обсуждаемой ситуации.

"Это правительство вносит программу не столько как реалистичный документ (справедливо указывалось, что цифр – мало, что это больше – декларация о намерениях), а с точки зрения необходимости (потому что просто нужно вносить программу) и возможности получить годичный иммунитет, – поясняет аналитик. – Но практика предыдущего правительства показывает, что даже если у вас есть программа, это не помешает отправить Кабмин в отставку".

По мнению Олеси Яхно, мы не можем говорить о профессионализме или непрофессионализме исключительно Кабмина или премьера. Просто потому, что формируют правительство глава государства и Офис президента. При этом делая ставку на некую коллективную безответственность.

"Им и не надо долгосрочных программ. Если падает рейтинг, можно поменять кого-то из министров, что преподносится как позитив, а не негатив. Если людей на такую работу берут случайно, потом быстро увольняют (потому что падает рейтинг, или потому что определенные группы влияния хотят получить ту или иную должность) и берут новых – это проблема не конкретного правительства, а власти в целом, включая президента, – уверена аналитик. – Претензий к экономическому блоку много – и в предыдущем, и в действующем правительстве. Нет критериев отбора, критериев оценки деятельности. А значит и нет ответственности. Всё подчинено пиар-результату, готовности рейтинга ради назначить-убирать кого угодно. Мы не можем оценить профессионализм или непрофессионализм правительства в целом или конкретного министра, или премьера, потому что сама власть не оперирует этим критерием. Поражая в какой-то мере коллективную безответственность и стремление уйти от любой конкретики".

"Программа не несет улучшений для простых граждан"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что не все влиятельные игроки страны заинтересованы в выдаче картбланша нынешнему премьеру в виде годичного иммунитета.

"Крен премьера Дениса Шмыгаля в улучшении ситуации для одного из олигархов страны, ставит остальных в позицию догоняющих. И хоть он системно уничтожает малый и средний бизнес, идя на уступки крупному, равновесия между игроками не наблюдается, – отмечает эксперт. – Поэтому проще оставить всё, как есть – или провести кулуарные торги, выторговав себе дополнительные преференции. При этом экономика продолжает падение, бюджет трещит по швам, все замерли в ожидании транша от МВФ".

Да и политическим силам, по мнению Олега Вострых, легче критиковать премьера и правительство, которое не имеет иммунитета (хотя, как показала практика от" Слуг народа", иммунитет ничего не значит, если очень хочется поменять – пример экс-премьера Алексея Гончаренко весьма показателен) и по каждому голосованию откусывать себе различные преференции, должности и прочие "приятные мелочи" власти.

"Ахметов и аграрное лобби будут настаивать и проталкивать программу премьера, даже если это набор пиарных штампов и лозунгов, – считает эксперт. – Впереди подготовка к местным выборам, а финансы из центра нужны всем для улучшения показателей. Так что торги идут активно. А тут ещё и в очередной раз муссируется вопрос отставки одиозного министра внутренних дел Арсена Авакова. И как лучше – отправить весь Кабмин в отставку или же попробовать добиться снятия только одного его?"

В любом случае, подчеркивает Олег Вострых, даже получив поддержку программы в Раде, не факт, что Шмыгаль досидит в своем кресле даже год, на который распространяется "иммунитет".

"А пока идут экономические и политические торги. Для жителей Украины нужно в любом случае быть готовыми затянуть пояса туже, так как в реальности программа не несет улучшений для простых граждан. А распределяет те крохи, что остались, равно как будущие займы между основными игроками в стране", – резюмирует эксперт.

"Программа нужна, чтобы получить годичный иммунитет"

"То, что Верховная Рада возвратила программу Кабмина для доработки — это ситуация неизбежная, как смена дня и ночи, – уверен аналитик, политтехнолог Александр Кочетков. – Потому что программа правительства настолько декларативная и неконкретная, что она не прокатила бы даже в качестве студенческого реферата. Даже реферата студента-филолога, которые стремятся обходиться без цифр и показателей. Поэтому даже ручное монобольшинство не смогло преодолеть брезгливость и принять это творение недоучек в качестве антикризисной программы Украины".

А декларативная и сырая программа потому, считает эксперт, что никто не собирается ее выполнять.

"Программа нужна премьеру Денису Шмыгалю и патронирующему его главе Офиса президента Андрею Ермаку исключительно для того, чтобы получить формальный год неприкосновенности правительства, – отмечает Александр Кочетков. – А заниматься они намерены совершенно не тем, что написано в программе, о чём уже прозрачно намекают действия правительстве в сфере энергетики".

При этом, подчеркивает политтехнолог, возвращенная правительственная программа – еще и образец властного лицемерия, достойного Петра Порошенко.

"Потому что декларируется некий "экономический национализм", а на деле, как свидетельствуют фрагменты Меморандума с МВФ, просочившиеся в прессу, весь "национализм" заключается в готовности клянчить деньги у международных структур, сдавая суверенные интересы Украины. Брать на себя эту беду депутаты не хотят", – поясняет Александр Кочетков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!