Микитась «подарил» сотни квартир Богдану и Ермаку: пранкер Джокер слил компромат на экс-нардепа

В сеть слили компромат на экс-нардепа и застройщика Максима Микитася: он якобы переоформил на главу Офиса Президента Андрея Богдана и помощника Президента Украины Андрея Ермака сотни квартир. Фото документов, а также видео, где Микитась козыряет дружбой на Банковой опубликовал пранкер Джокер в своем Telegram-канале.

Так, на канале обнародовано видео от "друзей из СБУ". На записи, сделанной в ресторане отеля "Премьер-Палас", Микитась хвастается "решалами" на Банковой – Богданом и Ермаком.

"Есть информация, что Микитась был благодарен Богдану и Ермаку за дружбу и подарил друзьям десятки неоплаченных квартир, оформленных на Богдана, Ермака и их друга Ваврыша через подставных лиц. И все это за личный счет вкладчиков "Укрбуда". Теперь понятно, как Микитась получает разрешения на выезд от Генеральной прокуратуры, и почему он до сих пор не за решеткой", - написал Джокер.

В подтверждение скандальных фактов далее на канале Джокер выкладывает ряд документов: списки квартирного фонда "Укрбуда" и другой элитной недвижимости, которую скандальный застройщик Микитась "в качестве взяток раздавал за услуги судьям, налоговикам, прокурорам, депутатам, чиновникам и очень известным в стране людям, оплаченные по факту за счет средств реальных вкладчиков компании". Так, большая часть квартир оформлена, к примеру, на 18-летнего Максима Ваврыша - сына Андрея Ваврыша (партнер Богдана) – общая сумма недвижимости достигает 11 млн грн. По словам Джокера, от реальных вкладчиков "Укрбуда" всех этих людей отличает единственное обстоятельство - реальные соинвесторы финансировали строительство на протяжение длительного периода.

Позже Ваврыш отреагировал на информацию в соцсети.

Однако Джокер указал, что предоставленная Ваврышем информация поднимает еще больше вопросов: "платежные документы (движение по счетам) отсутствуют. В то же время, сертификат, который опубликовал Андрей Ваврыш выписан на квартиру, которой нет в моем списке. Выводы делайте сами". Также пранкер отметил, что цена за 1 метр значится в 10 тыс грн, что дает "дополнительный материал для расследования".

Ранее "Комментарии" сообщали, что экс-нардепа Микитася сняли с рейса при попытке выехать из страны.

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