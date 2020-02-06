"Свобода" уличила Кличко в назначении обвиняемого в коррупции Осипова на должность в КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко отказался отвечать на вопрос, почему обвиняемый в коррупции чиновник Валентин Осипов был назначен на должность главы Департамента транспортной структуры КГГА. Соответствующий вопрос прозвучал 6 февраля на заседании Киевского горсовета от депутата от фракции Свобода Владимира Назаренко.

Вопрос был поставлен в контексте истории с Шулявской развязкой. Назаренко напомнил о конфликте, связанным со сносом завода "Большевик" и отметил, что выступал за проект более современной развязки. Проблема же в итоге, по его словам, все равно возникла по вине Департамента транспорта

"Я недавно узнал, что вы подписали назначение начальником Департамента транспорта господина Осипова, фактически против которого открыли несколько уголовных дел еще тогда, когда он был заместителем главы "Киевавтодора", - заявил Владимир Назаренко.

Депутат назвал назначение Осипова неуважением к киевлянам, городским депутатам и президенту Зеленскому, который обещал бороться с коррупционерами.

"Поэтому я хочу задать вам вопрос: зачем вы назначаете человека, который является фигурантом уголовных дел, в том числе, о коррупции, хищения и служебной халатности. И в том ужасном состоянии, в котором находятся дороги, вы назначаете бывшего заместителя директора "Киевавтодора" головой Департамента транспорта", - возмутился Владимир Назаренко.

Кличко не ответил на эти вопросы сразу, но пообещал, что предоставит ответы "позже".





По данным СМИ, Валентин Осипов в 2017 году, занимая должность замглавы коммунальной корпорации "Киевавтодор", якобы присваивал средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт столичных дорог и мостов. В частности, по одному из эпизодов "Киевавтодор" подписал договора на 37 млн грн, но почти 11 млн из них в итоге вывели на подставную фирму и обналичили. Осипов свою вину якобы признал, а дело передали в прокуратуру и Шевченковский райсуд Киева.

Кроме того, публиковалась информация об открытии в 2017 году уголовного производства по факту кражи чиновниками "Киевавтодора" средств на ремонте улицы Алма-Атинской. А в 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было "освоено" 320 млн бюджетных гривен. Всего за этот год в отношении чиновников "Киевавтодора" было открыто 4 уголовных дела.

Сообщается также, что Осипов якобы действовал под прикрытием главы "Киевавтодора" Александра Густелева, который имеет тесную связь с Виталием Кличко. В прессе неоднократно публиковалась информация об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и прочих эпизодах совместного времяпровождения.





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