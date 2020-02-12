Парламентская ВСК по футболу могла стоить Суркису 1 млн грн, - блогер

Членам ВСК Парламента, которые расследуют строительство футбольных полей, нужно протий полиграф на предмет независимости от Григория Суркиса и возможного их финансирования с его стороны. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт, блогер Денис Гороховский, комментируя опубликованные в некоторых СМИ якобы смс-переписку Григория Суркиса.

"Опять переписка в Раде, хоть и не очень свежая, но по-прежнему актуальная. На сей раз поймали Григория Суркиса, который, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к созданию ВСК по расследованию уголовных дел Федерации футбола Украины. Ни-ни. Не имеет и никогда не имел, ну вы поняли... Так, просто эмоций радости не сдержал, когда ему отчитались о проделанной работе... . Весь камуфляж непредвзятости - коту под хвост", - иронично писал Гороховский.

По его словам, уже начинают расползаться слухи о якобы финансовом мотивировании членов "футбольной" ВСК со стороны Суркиса и даже называется конкретная сумма – 1 млн грн.

"Вообще вся эта история "футбольного противостояния" давно поднадоела. Но люди не унимаются. Говорят, что работа ВСК оцифрована в миллион грн. Я, конечно, этим слухам не верю. С чего же мне в них верить?", - отметил блогер.

По мнению Гороховского после переписки Суркиса, которая компрометирует ВСК и ставит под сомнение независимость ее работы, члены Комиссии должны пройти полиграф, чтобы доказать обратное.

"Считаю, что кейс с "полиграфом Дубинского" в этом конкретном случае по отношению к членам ВСК нужно повторить", - резюмировал автор публикации.

Напомним, некоторые СМИ сегодня опубликовали якобы смс-переписку Григория Суркиса. Человек на снимках приветствует создание ВСК по строительству футбольных полей и пишет, что "нужно работать дальше".

Также стоит напомнить, что ранее о политизации работы ВСК по футболу заявил Генпрокурор Рябошапка.

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