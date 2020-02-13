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Свидетель по делу Сытника заявил, что глава НАБУ получал деньги из оккупированного Крыма

Согласно заявлению свидетеля Николая Найденко, Артем Сытник якобы лично давал ему указание встретить супружескую пару на границе с оккупированным Крымом для передачи денег

сегодня, 14:45
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Свидетель по делу Сытника заявил, что глава НАБУ получал деньги из оккупированного Крыма

Ключевой свидетель в деле о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника Николай Найденко рассказал, как встречал людей с деньгами из оккупированного Крыма якобы по просьбе главы НАБУ. Как заявил Найденко в интервью "Стране", деньги передавала на границе с Крымом некая супружеская пара. 

"Супружеская пара, как я понял из разговора, везла Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали - не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", — рассказал Надейко, подчеркивая, что пару он встречал по поручению Артема Сытника.

Напомним, речь идет о нашумевшем скандале, связанном с публикацией журналиста Сергея Иванова о якобы сделке семьи Сытника в оккупированном Крыму. По обнародованным сведениям, супруга главы НАБУ якобы оформила на себя по российским законам и продала за 900 тыс. российских рублей участок на полуострове. 

Отмечалось, что в 2015 году Анна Сытник якобы предоставила доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник якобы дал жене согласие на отчуждение указанного участка. 1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе.

В тот же день Сытники через посредника якобы продали участок за 900 000 российских рублей, из которых 6600 рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. В декларации Артема Сытника эти операции отражены не были.

Напомним, что Николай Надейко является советником сестры бизнесмена Олега Бахматюка, против которого Артем Сытник, признанный судом виновным в коррупции, открыл уголовные дела. Сам бизнесмен в интервью заявлял, что мотивы давления на свидетеля и личной мести за признание Сытника коррупционером и стали причиной преследования Бахматюка со стороны НАБУ.



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Источник: https://strana.ua/articles/analysis/249433-700-tysjach-uchastok-v-krymu-i-zub-na-avakova.html
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