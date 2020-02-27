Нацагентство по вопросам госслужбы начало проверку назначения Гнатюка на высокую должность в ГНС

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) начало проверку назначения Романа Гнатюка на должность руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины. Проверку начали ввиду подозрений, что Гнатюк мог занять эту должность незаконно.

Как сообщили в НАГС, проверка началась 20 февраля и будет длиться 30 рабочих дней, в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обращении граждан".

"Руководствуясь положениями части третьей статьи 13 Закона Украины "О государственной службе", статьи 20 Закона Украины "Об обращении граждан", информируем, что ответ НАГС на ваше обращение будет предоставлен в установленный законодательством строк", - пообещали в службе.

Напомним, резонансное назначение Гнатюка состоялось 11 декабря 2019 года. До своей нынешней должности он числился завсектором обеспечения деятельности замминистра финансов.

Занимаемая Романом Гнатюком ранее должность и новый пост в ГНС – не являются равнозначными, поскольку штат сектора Минфина намного меньше штата департамента ГНС (30 сотрудников против 2-3), а размер должностного оклада в Минфине меньше оклада главы департамента в ГНС (13 700 против 15 900 грн).

Таким образом, согласно ЗУ "О государственной службе", назначать Гнатюка в ГНС, да еще и на руководящую должность, Верланов имел право только по итогам проведения конкурса. Но сделал это путем "перевода", чем, вероятно, нарушил требования законодательства Украины, лишил других потенциальных участников возможности принять участие в отборе, нивелировал принципы прозрачности и конкуренции при формировании штата своих подчиненных.

"Кроме того, перевод Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должен был произойти по согласованию министра финансов, данные о котором в документах ведомства, публикуемые на сайте, отсутствуют", - отмечает по этому поводу "Зеркало недели".





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