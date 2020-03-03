«Я бы не пошел»: Порошенко прокомментировал скандальное видео сына с концерта российского рэпера

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал резонансное видео, где его сын Михаил зажигает на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Что думает экс-гарант о таком досуге сына, он рассказал "Радио Свобода".

Как отметил Порошенко, его сыну 19 лет и он не должен каждый день звонить родителям и отчитываться о собственных действиях.

"Я подчеркиваю, я бы на этот концерт не пошел, - сказал Порошенко. - Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым есть Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию. А может он и про Путина песню будет петь? И вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал? Не считаю необходимым".





Напомним, "Комментарии" писали, что в Лондоне во время выступления российского рэпера Face заметили молодого мужчину, который похож на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила. Парень поднялся на сцену и пел вместе с кумиром. На видео можно услышать фразу "русские в Лондоне". Впоследствии видео, опубликованное в сети, вызвало общественный резонанс.

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