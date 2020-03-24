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Журналист Андриюк подтвердил связь депутата Мамки с подозрением директору "ФФУ Продакшн"

Украинский журналист Константин Андриюк указал на возможную связь прокурора Ивана Ковалева и народного депутата Григория Мамки

сегодня, 13:50
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Журналист Андриюк подтвердил связь депутата Мамки с подозрением директору "ФФУ Продакшн"

На этой неделе Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла первые решения об увольнении сотрудников Офиса генпрокурора Украины. По данным "Подробностей" приказ был подписан в отношении Александа Белоуса, ранее назначенного Русланом Рябошапкой в департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам офиса.

Кроме того, по данным СМИ, уже готовы приказы об увольнении руководителя кадрового департамента Тараса Дунаса и прокурора Ивана Ковалева, работавшего в подчинении Белоуса.

Уточняется, что Ковалева уличили в фальсификации материалов уголовных производств и в "работе" на депутата от ОПЗЖ Григория Мамку. По данными СМИ, Ковалев якобы выписывал нужные политику подозрения, однако в каком именно деле и в отношении каких лиц, "Подробности" не сообщили.

Вскоре эту информацию косвенно подтвердил бывший журналист Константин Андриюк. Более того, он конкретизировал, что речь идет о подозрении директору "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко в деле о строительстве футбольных площадок.

"Целому руководителю структуры УАФ (ФФУ Продакшн) объявлено подозрение... Поэтому ждем развития событий", - написал журналист.

Процессуальным руководителем в этом производстве ОГП является именно Иван Ковалев. Таким образом, Андриюк указал на возможную связь висящего на волоске от увольнения прокурора Ковалева и депутата Григория Мамки.

Напомним, как ранее отмечал политический эксперт Денис Гороховский, и Мамка и Андриюк якобы преследуют интересы депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса, который, в свою очередь, по средствам подконтрольных сотрудников ОГП и некоторых членов футбольной ТСК ВР, пытается свести свои личные счеты с Украинкой ассоциаций футбола.


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Источник: https://podrobnosti.ua/2343565-venediktova-uvolila-pervyh-prokurorov-ogp.html
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