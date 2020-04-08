Журналист озвучил семь ложных тезисов о полях Павелко

В так называемом деле о строительстве мини-футбольных полей в Украине, именуемые в СМИ также "полями Павелко" есть масса манипуляций. Более того, такая ситуация провоцируется специально, и однозначно, кому-то выгодна. К такому выводу пришел спортивный журналист К1 Валерий Новобранец, который проанализировал данные и выделил семь фактов недостоверной информации, озвученной в отношении этой истории, изложив их в посте на странице Facebook.

Недостоверная информация №1, по словам журналиста, состоит в громком утверждении того, что "Павелко украл миллиард 250 миллионов гривен", пишет Новобранец и аргументирует почему.

"Во-первых, такая сумма должна была быть выделена за два года на строительство всех футбольных полей и площадок. Половина из госбюджета через Минрегион и половина – непосредственными заказчиками из местных бюджетов. По факту на начало нынешнего года Минрегион профинансировал со своей стороны по всей стране 660 проектов из 760 запланированных. Практически все из них уже построены... То есть тезис "украл миллиард 250 миллионов" рассчитан только на некомпетентных людях, которые понятия не имеют, как финансируется строительство площадок", - отметил он, апеллируя к "динамовскому" пресс-секретарю Сергею Васильеву, некогда распространявшему именно такой тезис о полях.

Более того, как подчеркивает Новобранец, сам Павелко "к строительству этих полей имеет такое же отношение, как и, скажем, Артем Франков или Костя Андриюк" (известные спортивные журналисты, - ред.). Потому, как Программа - государственная. Соответственно, кому строить и где покупать покрытие — решали на местах местные руководители, которые сегодня и несут ответственность за использование государственных средств, подытожил Новобранец.

Неправдивой информацией №2 журналист называет утверждение о том, что "все деньги по государственной программе были перечислены Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая потом якобы распределяла их по регионам".

Эта информация в корне не соответствует действительности, подчеркивает Новобранец и напоминает, что средства на строительство футбольных площадок по всей стране в соотношении "50 на 50" выделились Минрегионбудом и местными бюджетами (городов, сел, поселков). Через УАФ ни одной гривны даже транзитом не проходило.

Недостоверная информация №3, как пишет Новобранец, о том, что "все подрядчики заносили откаты в УАФ лично Павелко".

"660 построенных по всей стране площадок по государственной программе – это, примерно, 400 населенных пунктов и около 300 подрядчиков. Как можно с ними со всеми договориться? Если бы такой человек, хоть один, нашелся, то Дмитрий Гордон, Константин Андриюк и Артем Франков наверняка бы сделали с ним не одно интервью", - иронизирует Новобранец.

Также, как отметил Новобранец, Павелко и УАФ не строили все футбольные площадки в Украине. Утверждение обратного - это ложная информация №4, пояснил он.

"На самом деле завод ФФУ, точнее — дочерняя компания завода "ФФУ Продакшн" — строила только 66 площадок в Киеве... и построила! Все! К слову, с учетом экономии около 12 миллионов гривен на всем этом проекте, общая стоимость площадки вышла в районе миллион двести. Что же делать с теми, кто строил в регионах по полтора? Не судить, а сразу расстреливать?", - написал он, добавив ссылку на подтверждение своих слов

Якобы манипулятивна, по словам Новобранца, и информация №5 – тезис о том, что "строительные фирмы получили 100% предоплаты", пишет Новобранец. И повторяет, что финансирование шло строительным компаниям, которые выбирались на местах.

"...как правило, работы начинались, когда Минрегион перечислял свои 50 процентов. То есть свои 50 процентов государство, в рамках своей же государственной программы передавало на места, потом ещё 50 процентов доплачивали из местного бюджета. Хотя тут нередко возникали нюансы. Хороший пример – ситуация в Киеве. Киевсовет взял и перенёс сроки сдачи площадок, которые строит фирма, не имеющая к "ФФУ-Продакшн" ни малейшего отношения, с сентября 2019 на сентябрь 2020, сославшись на проблемы с финансированием. И сейчас активно пытается успеть их построить. Получится? Не факт! Совсем недавно Киевсовет из-за коронавируса перераспределил городской бюджет развитие спортивной инфраструктуры будет существенно сокращено. И не факт, что эти площадки и в этом году будут достроены. Виноват в этом будет Павелко, ФФУ Продакшн или вся УАФ?", – пояснил журналист.

Он также отметил, что именно на эти, недофинансированные Киевом, и поэтому пока недостроенные площадки народный избранник из ОПЗЖ Григорий Мамка набросился с камерами телеканалов, которые, де-факто принадлежат другому представителю ОПЗЖ.

Ложный тезис №6 состоит в том, что "площадки должны стоить гораздо дешевле, чем полтора миллиона, которые на них выделяли". По словам Новобранца, этот тезис очень любит использовать журналист Артем Франков.

"Рассуждения человека, который вряд ли сходу сможет объяснить, чем отличаются щебень и отсев, используемые при строительстве футбольных площадок. Дорого, говорите, полтора миллиона гривен? Ну так постройте подобную на Грушевского,3, на базе в Конча-Заспе, на Салютной, 35 и покажите, сколько это стоит реально. Чего ж пустословием то заниматься?", - отметил Новобранец.

Наконец, недостоверной информацией №7 он назвал утверждение о том, что строить завод ФФУ Продакшн якобы не было необходимости, "так как УЕФА выделяет деньги на строительство площадок".

Действительно, у УЕФА есть программа помощи национальным ассоциациям "Хет-трик", уточнил Новобранец, однако эти деньги стали выделяться не только в последние годы.

"Куда они девались ранее – тема отдельного разговора. А, лучше бы, – расследования. Во-вторых, этих средств однозначно не хватило бы для полномасштабной реконструкции футбольной инфраструктуры в стране. Именно поэтому на Исполком УАФ (тогда еще – ФФУ) проголосовал за выделение средств национальной ассоциации на строительство завода. Среди голосовавших "за" был и Артем Франков, который сейчас удивительным способом благодаря исключительно шкурным обстоятельствам "прозрел". А решение-то правильное! Завод дает на свою продукцию гарантию. Не год и не два, а восемь лет. Кто, скажите, будет отвечать за дешевое китайское барахло, которое купили по цене продукции ФФУ Продакшн, но оно уже посыпалось? А ведь еще два года не прошло, как в Украине появились первые площадки по этой государственной программе. Посчитаем, сколько будет стоить замена покрытия и что, в итоге, дешевле? Один раз купить качественное покрытие, или несколько раз – дешевое… Гордон, Франков, Андриюк – вы же великие экономисты, судя по вашим рассуждениям на эту тему… Ваше мнение?", - поинтересовался Новобранец.

Подытоживая свой пост, журналист уточнил, что предъявленное директору ФФУ Продакшн Андрею Бондаренко, подозрение уже потерпело фиаско.

"...Если версия Сергея Васильева подтвердится, и депутаты из ТСК таки надавили на прокуратуру и кто-то там выписал необоснованное подозрение, то за это тоже нужно будет отвечать. Пока констатируем, что у стороны обвинения с самого начала что-то пошло не так… Вместо ареста под залог в сто миллионов гривен у Бондаренко просто отобрали загранпаспорт и… отпустили. Загранпаспорт сейчас любому из нас, конечно, очень нужен. У меня довольно скромные юридические познания. Но в моем представлении, если прокуратура просит арест под залог, а суд дает "личное обязательство", то это фиаско стороны обвинения. Или профнепригодность представителя прокуратуры. Как хотите...", - резюмировал Новобранец.

Напомним, ранее в НАБУ и ГПУ официально сообщали, что уголовных дел касательно строительства полей против президента УАФ Павелко в их производствах нет.

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