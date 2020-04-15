Бизнесмен Дыминский прячется от следствия, а его уголовное дело «убегает» от одних правоохранителей к другим

Уголовное дело в отношении украинского бизнесмена, владельца футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, переходит из одной правоохранительной инстанции в другую без всяческих сдвигов в расследовании. Тем временем сам бизнесмен скрывается от следствия за границей. Данная история продолжается уже почти три года, пишет издание "Апостроф".

Напомним, 18 августа 2017 года во Львовской области на автодороге Львов-Краковец в с. Ямельня Яворовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие – была насмерть сбита молодая женщина – 31-летняя Наталья Трила.

Уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК Украины в отношении подозреваемого в смерти женщины Петра Дыминского до недавнего времени расследовала Национальная полиция Львовской области. Сам же бизнесмен объявлен в международной розыск, поскольку скрывался и продолжает укрываться от ответственности в Греции.

В середине января 2020 года в ряде СМИ появилась информация о том, что постановлением тогдашнего Генпрокурора Руслана Рябошапки дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Редакция издания "Апостроф" обратилась и в СБУ, и в Офис Генерального прокурора с запросами относительно причин передачи дела и его текущего статуса.

Офис Генерального прокурора 4 марта переадресовал запрос в Прокуратуру Львовской области. Согласно ответу, производство находилось там и ранее, однако, в связи со сменой подследственности, прокуратура не осуществляет руководство производством, а информация о нем отсутствует. При этом ни сроков, до которых прокуратура осуществляла расследование, ни дат передачи дела, ни того, куда оно передано, прокуратура не указала. По сути, журналисты получили простую отписку.

Схожий ответ пришел из Службы безопасности Украины: "Материалы запрашиваемого уголовного производства относительно П. Дыминского до февраля 2020 года пребывали в СБУ. Сейчас постановлением заместителя Генерального прокурора подследственность определена за следователями Главного управления Национальной полиции во Львовской области".

Ситуация не прояснилась и 3 апреля редакция обратилась в Офис Генерального прокурора с повторным запросом.

"Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве №12017140000000650 от 18.08.2017 по подозрению гражданина Д. по ч.2 статьи 286 УК Украины поручено главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство в указанном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора", - сообщили в ГПУ. Любую другую информацию предоставить отказались, отнеся ее к информации с ограниченным доступом.

Еще в декабре 2017 года Петр Дыминский был объявлен сначала во всеукраинский розыск, а затем в международный.

19 марта 2019 года представители украинских правоохранительных органов - двое детективов НАБУ - допрашивали его в Афинах в украинском посольстве по другому делу. И не знать об этом не могла и Нацполиция, поскольку информация была даже в СМИ. Будучи объявленным в розыск, фактически находясь на территории Украины, коей по закону считается украинское посольство, он, почему-то, задержан не был.

Национальная полиция, Генеральная прокуратура, Служба безопасности и их региональные управления – это все те структуры, которые за последнее время якобы занимались расследованием дела Дыминского о ДТП. Однако, возникают логичные вопросы:

- почему ни одна из структур не проявила заинтересованности в том, чтобы задержать подозреваемого и, наконец, довести это дело до суда?

- в связи с чем данное уголовное производство переходит из одной инстанции в другую?

- почему государство бездействует в ситуации, при которое на его глазах происходит столько открытых, даже публичных, нарушений?

Наконец, непонятно, осталось ли на сегодняшний день хоть что-то от уголовного производства в отношении Дыминского, учитывая все его перемещения. Неопределенными видятся и его дальнейшие судебные перспективы.

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