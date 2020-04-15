Медведчук: Украинцы должны знать правду о секретных программах США на территории нашей страны

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти предать гласности факты "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в Украине. Об этом заявил председатель Политсовета партии, народный депутат Виктор Медведчук.



По словам нардепа, он обратился с депутатским обращением к президенту, премьер-министру, главе Минздрава и главе СБУ с требованием предоставить информацию о работе 15 военных биолабораторий в Украине. Со слов Медведчука, лаборатории якобы угрожают жизни и здоровью украинцев, о чем открыто пишут европейские СМИ.

По словам Медведчука, политсила требует от власти предать гласности факты "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в Украине, которое началось еще во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти.

В частности, отметил народный депутат, в Украине функционирует "Научно-технический центр в Украине" – международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. Данный центр якобы занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения.

"Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране. В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры – тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры. В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса. Еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших. Причина – свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году. В 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью – в Харькове", – перечислил политик.

Виктор Медведчук убежден в том, что, учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

"Инициированные в 2010–2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена", – подчеркнул парламентарий.

В связи с вышеизложенным "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти предоставить следующую информацию: сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действуют сегодня в Украине; на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность.

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