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Богдан поскандалил с Родиным и Культенко из-за действий ГАСИ в отношении его бизнеса, - СМИ

По данным журналистов, Андрей Богдан якобы упрекнул бывших коллег по президентской команде в том, что они оказывают давление на его бизнес посредством ГАСИ

сегодня, 14:00
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Богдан поскандалил с Родиным и Культенко из-за действий ГАСИ в отношении его бизнеса, - СМИ

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан поскандалил с советником замглавы ОП Владимиром Родиным и нардепом Артемом Культенко. Как пишет издание "Голос", скандал случился в КВЦ "Парковый", где располагается штаб-квартира партии "Слуга народа".  

Поводом для конфликта стали разрешительные документы, которые ликвидируемая Государственная архитектурно-строительная инспекция якобы прекратила выдавать на строительные объекты Богдана и его соратника Андрея Ваврыша. Последний, напомним, в прошлом был заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА. 

Со слов очевидцев, встреча Богдана, Ваврыша, Родина и Культенко проходила на повышенных тонах. Первые двое якобы возмущались решением ГАСИ, поскольку работу последней в ОП курирует Родин, а со стороны парламента – Культенко. Свидетель разговора отметил, что Богдан был вне себя от злости и указывал на то, что "его бизнес не трогал даже Порошенко". 

Напомним, Владимир Родин – известный в узких кругах застройщик Киево-Святошинского района BD Holding. По данным издания "Апостроф", именно он является "куратором" строительной отрасли и, в частности, деятельности ГАСИ в Офисе президента.

Артем Культенко, как пишет "Голос", до избрания нардепом якобы был связан с нелегальными МАФами в Киеве. По данным журналистов, парламентарий закончил духовную семинарию УПЦ (Московского патриархата) и стал показательно демонстрировать свою воцерковленность на Facebook. 

Стоит отметить, что реформирование ГАСИ взял под свой контроль лично премьер-министр Денис Шмыгаль еще будучи вице-премьером в предыдущем правительстве. 


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Источник: https://golos.ua/i/745667
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