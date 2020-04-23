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Экс-чиновник Минюста Борис Бабин решился на сделку с НАБУ ради условного срока, - СМИ

По информации журналистов, Борис Бабин идет на сделку со следствием, хотя публично он отрицает факт сообщения ему о подозрении со стороны НАБУ и САП

сегодня, 14:59
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Экс-чиновник Минюста Борис Бабин решился на сделку с НАБУ ради условного срока, - СМИ

Экс-чиновник Министерства юстиции Борис Бабин, получивший в январе 2020-го сообщение о подозрении в совершении ряда должностных преступлений, мог пойти на сделку со следствием ради условного срока. Об этом сообщает издание КП в Украине. 

Журналисты напомнили, что экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин подозревается в нанесении своими действиями ущерба государству более чем на 54 млн грн. Сам Бабин пытался отрицать факт вручения подозрения и отмечал свою невиновность. Но, как утверждает КП в Украине, на деле Бабин якобы дал показания против своих подельников в обмен на значительное смягчение наказания. 

Как пишет СМИ, в профессиональных кругах Борис Бабин известен скандалами и деструктивностью. 

"Не достигнув каких-либо значительных результатов на одной из должностей в органах государственной власти, Бабин однако не брезгует многочисленными претензиями на получение средств налогоплательщиков даже уже после ухода этих должностей", - говорится в материале.

По информации журналистов, уже находясь под следствием, Борис Бабин якобы запланировал завладение государственными средствами, инициировав не менее пяти судебных производств, содержание которых сводится к требованиям выплаты ему денег, которые, по его мнению, он незаслуженно не получил. 

Речь в исках идет о тяжелой работе на государственных должностях в Минюсте, представительстве Президента в АРК и СНБО. Работа на этих должностях якобы нанесла чиновнику моральный ущерб, оцениваемый им в несколько миллионов гривен. 

К примеру, за менее чем неделю работы в кресле советника секретаря СНБО, Бабин через суд требует выплатить ему почти полугодовую зарплату, а также компенсировать моральный ущерб в размере 15 000 грн. Схожая история и с его неудачным трудоустройством в представительстве президента в АРК, откуда он по собственному желанию освободился в ноябре 2018 из-за уменьшения зарплаты. В данном случае Бабин якобы хочет взыскать зарплату за более чем год, в течение которого он уже не работает на этой должности. 

По данным КП в Украине, суды в основном отказывают в удовлетворении требований Бориса Бабина, но тот все равно продолжает обжаловать их решения. 

Стоит отметить, что уже длительное время Бабин является советником адвокатского объединения "Barristers". Адвокаты объединения известны участием в многочисленных делах по защите лиц, обвиняемых в разжигании войны в Украине.


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Источник: https://kp.ua/politics/665854-eks-chynovnyk-yz-mynuista-y-snbo-poshel-na-sdelku-so-sledstvyem-rady-uslovnoho-sroka
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