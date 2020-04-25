Порошенко, Воронченко и Турчинова обвинят в госизмене – Ляшко

Офис генерального прокурора якобы собирается объявить о подозрении в государственной измене экс-президенту Петру Порошенко, командующему ВМС Игорю Воронченко и экс-секретарю СНБО Александру Турчинову, заявил нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Нардеп не раскрыл свои источники, но заверил, что "информация является проверенной".

"ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в предоставлении команды на проход наших военных через Керченский пролив", - сообщил Ляшко.

По его словам, перечисленные лица сделали немало для спасения Украины, в отличие от действующих руководителей государства.

"Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задания Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы", - заявил нардеп.

Напоследок Ляшко пригрозил, что ни карантин, ни вирус не помешают "вынести к чертовой матери" власть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский в день своей первой годовщины президентства заявил, что не понимает необходимости в большом количестве правоохранительных органов, которые есть в государстве сегодня и имеет намерение в ближайшем времени изменить эту ситуацию. По словам гаранта, такое количество правоохранителей лишь размывает конкретную ответственность перед законом и мешает обеспечивать безопасность в государстве на социальном уровне.

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