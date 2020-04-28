НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века

Журналисты портала "Комментарии" всегда пристально следят за настроениями и реакциями своих читателей на последние события в Украине и в мире. В комментариях под постами в соцсетях часто приходится видеть ожесточенные баталии и горячие споры, в которых оппоненты пытаются выяснить – при какой власти украинцам жилось хорошо, а кто, напротив, ставил их на грань выживания. Мы решили вывести эту дискуссию на новый уровень и с помощью математики определить, о каком политике у жителей нашей страны остались самые худшие воспоминания.

Как будет все происходить

Здесь всё максимально честно и объективно. В социальных сетях “Комментариев” мы каждый день будем публиковать опросы. Всего мы выбрали для голосования 16 украинских политиков XXI века. Каждый день будет появляться по одному опросу, в который будут вынесены по два представителя украинской власти (бывшей или нынешней). “Победу” празднует тот, за кого проголосует большее число подписчиков в сумме во всех соцсетях нашего портала.

Формат турнира прост. Все 16 участников, отобранных нашей редакцией, стартуют на стадии 1/8 финала (да-да, прямо как в плей-офф футбольной Лиги чемпионов). Затем мы перейдем к 1/4 финала, где останутся лишь восемь "сильнейших" и таким образом дойдем до финального опроса, в котором за титул "НЕгероя нации" сразятся два политика.

Где можно проголосовать

Здесь мы оставляем ссылки на наши социальные сети, где будут проходить голосования.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Обращаем ваше внимание, что каждый может проголосовать один раз в одном “поединке” в каждой из соцсетей.

Давайте же определим НЕгероя нации вместе!

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