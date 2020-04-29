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Янукович проходит в следующий этап проекта "НЕгерой нации"

Портал "Комментарии" запустил в своих социальных сетях проект "НЕгерой нации" и готов поделиться результатами первой битвы зашкваренных политиков

сегодня, 18:29
Автор:

• Комментарии

Янукович проходит в следующий этап проекта "НЕгерой нации"

Вчера "Комментарии" начали первый этап антирейтинга украинских политиков. На выбор пользователей портала и соцсетей были выставлены кандидатуры Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

В битве двух президентов вполне ожидаемую "победу" отпраздновал Янукович. "За" четвертого президента Украины свои голоса отдали 81% пользователей соцсетей "Комментариев" (на момент публикации этой новости, - ред.). И следующим номинантам нужно будет очень сильно постараться, чтобы настолько уверенно победить. 

Следующая сладкая парочка украинской политики  Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков


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Источник: https://comments.ua/
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