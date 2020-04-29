Янукович проходит в следующий этап проекта "НЕгерой нации"

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Вчера "Комментарии" начали первый этап антирейтинга украинских политиков. На выбор пользователей портала и соцсетей были выставлены кандидатуры Виктора Януковича и Леонида Кучмы.
В битве двух президентов вполне ожидаемую "победу" отпраздновал Янукович. "За" четвертого президента Украины свои голоса отдали 81% пользователей соцсетей "Комментариев" (на момент публикации этой новости, - ред.). И следующим номинантам нужно будет очень сильно постараться, чтобы настолько уверенно победить.
Следующая сладкая парочка украинской политики – Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков
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