Янукович проходит в следующий этап проекта "НЕгерой нации"

Вчера "Комментарии" начали первый этап антирейтинга украинских политиков. На выбор пользователей портала и соцсетей были выставлены кандидатуры Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

В битве двух президентов вполне ожидаемую "победу" отпраздновал Янукович. "За" четвертого президента Украины свои голоса отдали 81% пользователей соцсетей "Комментариев" (на момент публикации этой новости, - ред.). И следующим номинантам нужно будет очень сильно постараться, чтобы настолько уверенно победить.

Следующая сладкая парочка украинской политики – Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).



Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков

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