«Знаем, что такое информатаки»: Яременко и Иванисов поддержали Тищенко

Несколько народных депутатов выступили в поддержку коллеги-ресторатора после заявления главы президентский фракции Давида Арахамии о том, что Тищенко должен быть наказан, если работа ресторана "Велюр" во время карантина подтвердится. Среди них, коллега Тищенко по фракции Богдан Яременко.

"Жизнь учит, что не из каждой плохой ситуации можно найти хороший выход", — написал Яременко на своей странице в Facebook, напомнив, что Тищенко является главой киевского штаба "Слуги народа".





Поддержал коллегу и бывший член фракции "Слуга народа" Роман Иванисов.

"Николай хороший человек и достойный депутат. Я рад, что могу назвать его своим Другом. Все мы знаем, что такое информационные атаки и чего стоят "журналистские расследования". Когда-то Николай поддержал меня в непростое для меня время, сегодня я выступаю в защиту Тищенко", — заявил народный депутат Роман Иванисов.

Напомним, нардепа Иванисова исключили из фракции "Слуга народа" после появления информации о том, что в марте 1996 года депутат был осужден на три года за групповое изнасилование. В ноябре того же года был помилован президентом Кучмой. На выборах 2019 года Иванисов был избран народным депутатом по округу 153 от партии "Слуга народа".

Нардеп Богдан Яременко стал известен широкой аудитории после публикации фотографий того, как депутат интересовался расценками проституток во время заседания Верховной Рады. В результате скандала депутат лишился кресла главы комитета по международной политике.

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