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Главная Новости Политика Скандалы «Смотрящего» Комарницкого словили на передаче Тищенко пакетов с наличкой для ОП, – СМИ
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«Смотрящего» Комарницкого словили на передаче Тищенко пакетов с наличкой для ОП, – СМИ

По данным украинских СМИ, в коробках, которые нардеп Тищенко занес в ОП, могли быть деньги

сегодня, 14:05
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«Смотрящего» Комарницкого словили на передаче Тищенко пакетов с наличкой для ОП, – СМИ

Известный пранкер Джокер опубликовал на своем телеграм-канале фотографии, на которых запечатлена передача Денисом Комарницким через своего водителя коробок с неизвестным содержимым народному депутату Николаю Тищенко. По данным Джокера, нардеп после этого заносит коробки в здание Офиса президента. Как отмечает издание "Украинские новости", в коробках могли находиться наличные деньги.

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"В свободное время я люблю прогуливаться по улицам Киева с видеокамерой. Не так давно заприметил на перекрестке Банковая/Лютеранская как водитель Комарницкого – Александр Григорчук передает из багажника шефа две коробки и белый пакет в руки Тищенко. Тот самый Комарницкий – смотрящий за Киевом от Офиса Президента", – пояснил Джокер.

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Автор публикации напомнил, что ранее опубликовал аудиозапись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом.

"Вчера я писал, что они друзья и связь у них конкретная, как эти коробки, которые Тищенко несет в Офис президента. Коробки предназначены для ближайшего окружения президента. Интересно, что внутри? Коньяк для велюровых вечеринок, или аккуратно сложенные банкноты? Город засыпает – мафия просыпается. Ну что, поиграем, парни?" – написал Джокер.

Напомним, на опубликованной ранее записи разговора Комарницкого с Непопом первый требует от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами. Разговор происходит в нецензурной форме и в его ходе Комарницкий явно дает понять, что контролирует и КГГА, и силовиков – в частности, ГБР.


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