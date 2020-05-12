Уголовное производство против Грымчака закрыто, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака по подозрению в недостоверном декларировании материального имущества. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Оксаны Митницкой.

"Действительно, было закрыто уголовное производство против Грымчака по ст. 366-1, то есть недостоверное декларирование", - подтвердила Митницкая.

Сам Грымчак на своей странице в Facebook отметил, что такое решение было принято сотрудниками НАБУ из-за отсутствия состава преступления.

"Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - указал он, добавив, что опубликует полный отчет производства, как только получит пакет документов от своих адвокатов.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАБУ предъявило подозрения Юрию Грымчаку о получении взятки в особо крупном размере.



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