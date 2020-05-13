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Венедиктова сравнила своих хейтеров с рыбами-прилипалами

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала забавный пост, где провела параллель между ярыми критиками и обитателями морей

сегодня, 15:18
Автор:

• Екатерина Белоброва

Венедиктова сравнила своих хейтеров с рыбами-прилипалами

Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова провела сравнение группы людей, которые регулярно следят и обсуждают ее деятельность с рыбами из семейства прилипаловых, которые находят "хозяина", присасываются   к нему и постоянно за ним следуют, кормятся от него. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам генпрокурора, ее окружает небольшая группа "поклонников", которые как-то особенно воспринимают действительность и активно обсуждают все, что связано с Венедиктовой, выдавая это за истину в последней инстанции.

"Ни дня у них не проходит без меня. Они предоставляют оценку моих часах, отдельным служебным письмам, направленным мне, их видению, кого и не надо брать в советники, привлекать к ответственности (а, в принципе, они сразу же выполняют и функцию следствия, прокуратуры, адвокатуры и суда - такой левел Бог). Причем свои выводы они делают не на основании процессуальных действий, а на основании только им понятных вдохновения и фантазий", - отмечает генпрокурор не без иронии.

Также Венедиктова отметила, что этот фан-клуб или "рыбы-прилипалы" не такой уж и многочисленный, но и их хватает для того, чтобы создавать определенный ореол репутации генеральной прокуратуры.

"Однако я радуюсь своим прилипалам, потому что в природе "прилипалы играют важную роль, являясь санитарами крупных морских обитателей. Нерест у прилипал происходит в июне-июле в Атлантическом океане и в августе-сентябре в Средиземном море". С нетерпением жду потомство", - заключает глава Офиса генпрокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что аккаунт Ирины Венедиктовой закрыт с недавнего времени для комментариев всех желающих, поскольку  9 мая она столкнулась с лавиной критики из-за публикации военной песни народного артиста России Льва Лещенко "День Победы".


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