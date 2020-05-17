ФИФА и УЕФА не имеют к Павелко финансовых претензий

История с якобы финансовыми расследованиями в ФИФА и УЕФА в отношении председателя УАФ Андрея Павелко на прошлой неделе всколыхнула многие СМИ. Напомним, что еще в 2018 году на страницах L'Ilustre швейцарский журналист Арно Беда опубликовал свое первое расследование, посвященное президенту УАФ Андрею Павелко.

Суть статьи сводилась к обвинениям Павелко в том, что он якобы использовал целевое финансирование УЕФА на строительство завода по выработке искусственных газонов ("ФФУ Продакшн"), а оборудование к нему якобы закупал непрозрачно. Журналист побывал в Украине, где дал интервью Алесе Бацман.

И хоть УАФ информацию Беды тогда опровергла, а против самого журналиста подала иск в швейцарский суд (с требованием привлечения его к ответственности за распространение лжи), реакции УЕФА избежать не удалось.

Реагируя на медийную волну, УЕФА направила Павелку письмо, в котором президенту УАФ предложили проверить обвинения швейцарского журналиста. Переписка и обмен документами длились какой-то промежуток времени, но оснований открывать производство в отношении Павелко в УЕФА так и не нашли.

"Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашел оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА также", - официально заявили в УАФ 12 мая 2020 года.





Интересно, что в период описываемых событий в украинских СМИ было опубликовано заявление УЕФА о том, что на завод "ФФУ Продакшн" средства их целевых программ не тратились. ФИФА в рамках своего собственного дисциплинарного производства, начатого в августе 2018 года, тоже переписывалась с Павелко. Расследование касалось этики и не было связано с финансовыми вопросами, отмечает АР.

Из переписки между Павелко и УЕФА выясняется, что средства, потраченные на строительство "ФФУ Продакшн" - это плата за телевизионные права.

"Павелко заверил, что 4 млн от УЕФА – это не заем (на этом настаивал журналист Беда), а плата за телеправа. И вообще украинская федерация не получала от руководящего органа любых других платежей, кроме этой платы за телеправа и выплат в рамках программы развития инфраструктуры Хет-трик", - пишет Tribuna со ссылкой на текст письма президента УАФ к ФИФА.

Само же дисциплинарное производство ФИФА касалось всего одного вопроса - поступка хорватских футболистов и реакции на него Павелко во время ЧМ-2018.



"Павелко возражал против решения ФИФА, которое предупредило защитника Хорватии Домагоя Виду за комментарии в видео (возглас "Слава Украине"), выпущенном онлайн после победы над хозяином чемпионата мира (РФ) по футболу в четвертьфинале. Вида положительно отзывался об Украине, где играл за киевское "Динамо", - напоминает агентство AP.

В итоге Андрей Павелко получил штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков. Таким образом, следствие, которое проводило ФИФА финансов не касалось, что идет вразрез с информацией, которую публиковал журналист Арно Беда. УЕФА же расследование и вовсе не проводила, поскольку не нашла для него оснований.





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