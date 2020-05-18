СБУ начала дело о госизмене Ермака и Кучмы по заявлению Вятровича

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту совершенного представителями украинской делегации Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске государственной измены. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

При этом политик раскритиковал правоохранительное ведомство, которое открыто не сообщает фамилий людей, которые проходят главными фигурантами, а также, что если бы Вятрович через суд не добился возбуждения уголовного дела, СБУ не стало бы заниматься этим производством.

"Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении "отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучму. А еще жаль, что СБУ не поступила по закону сразу после моего обращения, и мне пришлось обращаться в суд", - указал в своем сообщении Владимир Вятрович.

Бывший директор Государственного института Национальной памяти добавил, что открытие производства против друзей и давних партнеров по "Кварталу 95", еще не свидетельствует о законном и логичном завершении дела, поэтому призвал мировую общественность держать это дело в фокусе.

"Трудно вести расследование, когда есть все шансы выйти на самих себя. Поэтому имеем всем миром помочь СБУ, держа это дело в фокусе общественного внимания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Вятрович сам проходит подозреваемым по делу о расточительстве государственных средств под прикрытием проведения памятного мероприятия в честь памяти жертв Голодомора.









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