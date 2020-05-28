«Картежник»: активисты пообщались с отцом Геруса о карточном долге сына

Общественные активисты посетили отца народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Геруса, чтобы узнать его мнение о карточном долге парламентария. Об этом сообщил Всеволод Филимоненко на своей странице Facebook, опубликовав соответствующее видео визита.

"Все знают, что уже долгое время, с начала проблем моего друга и соседа Андрея Геруса, я нахожусь рядом. Теперь проблемы крепче и я вынужден выкладываться на все 100%, чтобы помочь собрату. Поэтому на этот раз мы с моей командой отправились на родину Геруса, чтобы поговорить с отцом Геруса и спросить, знает ли он о карточных долгах своего сына", – написал Филимоненко.

Он добавил, что отец Геруса на камеру много говорить не захотел.

"Картежник….Как поступал он (Герус, – ред.) в Киев, учился, я переживал, думал, что будет в карты там играть... Там кто-то из журналистов написал, что он проиграл 100 тысяч долларов – он это и поддержал, подхватил. Он такое любит - его берут за тамаду на свадьбу, на крестины за кума берут, коммуникабельный такой", – рассказал отец нардепа.

"На камеру папа много говорить не захотел, но пообещал повлиять на кровиночку. Надеюсь, верю, работаю дальше", – добавил Филимоненко.

Напомним, о карточном долге нардепа СМИ удалось узнать через Telegram-канал UA Baza Bot. Бот якобы содержал пароль от старой почты на mail.ru Геруса, который оказался таким же, как и пароль от новой почты. В частности, в почте, по данным СМИ, находилась фотография расписки Геруса, которую он отправлял своему юристу с вопросом, имеет ли документ юридическую силу. Оказалось, что Герус якобы должен некоему Сергею Онопченко 100 тыс. долларов в качестве карточного долга. Документ подписал 24 октября 2019 года, долг нардеп должен был вернуть до 10 мая этого года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!