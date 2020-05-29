На групповое изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

Мониторинговая миссия по правам человека Организации Объединенных наций обратила внимание на резонансное происшествие, когда двое полицейских в райотделе под Киевом совершили групповое изнасилование 25-летней свидетельницы. Об этом комиссия написала на своей странице в Facebook.

Как напомнили в своем сообщении представители ООН, Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, во время своего визита в Украину еще в 2018 году, заявил, что правительству страны необходимо вносить серьезные изменения во всю правоохранительную систему.

"Необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", - цитируют слова Мельцера в публикации.

Также в ООН заявили, что в свете произошедшего преступления, Офис генерального прокурора должен провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции.

"Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подчеркивается по итогам публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат пострадавшей в Кагарлыцком отделении полиции рассказал о состоянии своей подзащитной.





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