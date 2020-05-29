kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9505.98

ETH/USD

222.16

LTC/USD

44.97

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы На групповое изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

На групповое изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

Мониторинговая миссия ООН призывает Украину "изменить культуру Национальной полиции"

сегодня, 00:36
Автор:

Екатерина Белоброва

На групповое изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

Мониторинговая миссия по правам человека Организации Объединенных наций обратила внимание на резонансное происшествие, когда двое полицейских в райотделе под Киевом совершили групповое изнасилование 25-летней свидетельницы. Об этом комиссия написала на своей странице в Facebook.

Как напомнили в своем сообщении представители ООН, Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, во время своего визита в Украину еще в 2018 году, заявил, что правительству страны необходимо вносить серьезные изменения во всю правоохранительную систему.

"Необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", - цитируют слова Мельцера в публикации.

Также в ООН заявили, что в свете произошедшего преступления, Офис генерального прокурора должен провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции. 

"Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подчеркивается по итогам публикации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат пострадавшей в Кагарлыцком отделении полиции рассказал о состоянии своей подзащитной


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!