ГБР vs Порошенко: по кому больше бьет «допросный сериал» и сколько еще он может продолжаться

Государственное бюро расследований 29 мая повторно вызвало на допросы по двум делам (контрабанда картин и "пленки Деркача" с записью разговора Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байден в 2016 году) пятого президента Украины, являющегося сейчас нардепом. Адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань – уже заявили, что их подопечный не придет на допрос в ГБР. Пояснили тем, что его якобы вызвали через видео на сайте Госбюро, а не путем вручения повестки, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", по кому больше бьет "допросный сериал" с участием пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Для чего весь этот цирк?"

Правоохранители в любой цивилизованной стране призваны не просто требовать соблюдения законности от граждан, но и сами подавать пример законопослушания. В последние дни ГБР в своем порыве наказать пятого президента Порошенко прибегает к грубым нарушениям норм Уголовно-процессуального кодекса, уверен политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

"Имея полтора десятка производств, где фигурантом является Порошенко, ГБР родило еще одно – якобы за незаконный ввоз коллекции картин в Украине из-за уклонения от уплаты пошлины и финансовые махинации, – отмечает эксперт. – Следует понимать, что дела о злоупотреблениях в "оборонке", на Рыбальском острове, во время назначения судей Конституционного суда, во время снаряжения наших кораблей в Бердянск (после чего те были захвачены россиянами) и другие, потеряли свою актуальность. То есть ушли в мусорник из-за отсутствия перспективы".

По мнению эксперта, ГБР допустило ряд нарушений в "деле о картинах".

"Во-первых, повестку на допрос Порошенко "вручили" в видеообращении, а такое не предусмотрено. Во-вторых, штурм музея, где пятый президент выставил эти картины, происходило без судебного постановления, следовательно, все собранные доказательства в суде должны быть отвергнуты априори. В-третьих, вручая письменную повестку супруге – Марине Порошенко – ГБР и тут промахнулось, потому что не придерживалось сроков, которые указаны в УПК".

У директора Communication group (и не только у него) возникает вопрос – для чего весь этот цирк?

"Ответ может быть в давлении, оказываемом на ГБР со стороны прокуратуры, Офиса президента, а может и самим президентом с целью выдать "на-гора" хоть какое-то дело против своего главного политического оппонента, – считает Владимир Манько. – Последняя социология показывает, что "Слуга народа" проигрывает "Европейской солидарности" во Львове и в Киеве. Объяснить такую спешку и сумбур в действиях ГБР можно также попыткой создать "дымовую завесу", чтобы прикрыться от экономического провала и скандала вокруг "пленок Деркача", куда, сделав соответствующие заявления на пресс-конференции, встрял президент Зеленский. Скандал оборачивается ухудшением отношений с нашим стратегическим партнером США и потерей двухпартийной поддержки Украины, которая добывалась в предыдущие годы".

"Всё больше признаков коррупции и авторитаризма"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что люди, которые ненавидели Порошенко, продолжают в том же духе. И ждут-не дождутся, когда "барыга" сядет в тюрьму. А аргументация их не особо заботит.

"У многих в голове ничего не поменялось, – поясняет политтехнолог. – Но некоторые уже начали сомневаться и прозревать. Мол, явно что-то не так: у Зеленского и Ко есть вся власть, свои прокуратура, силовики. Что ж никого не садят-то? Может, с аргументацией – действительно, проблемы? При этом мы видим явные попытки политических преследований, но хорошие адвокаты все обвинения легко разбивают. Таких адвокатов не было у "убийц" Шеремета – Антоненко и Кузьменко, которых посадили без единого доказательства. Ну, так сделайте также с нашими топ-коррупционерами! С теми, на кого есть доказательная база. А она на определенных персон действительно есть. Вот только нет то ли сил, то ли желания, то ли ума их посадить".

Всё происходящее, включая "охоту на Порошенко", выглядит, по мнению эксперта, карикатурно.

"Штурм музея, прочие вызывающие, мягко говоря, недоумение действия, всё больше дискредитируют ГБР и генрокуратуру. Причем не только в глаза рядовых украинцев, которые мыслят категориями "за" Зеленского или "за" Порошенко. Мы и в глазах мирового сообщества выглядим уже как неправовое государство с ручными судебной, правоохранительной системами. Всё больше признаков коррупции и авторитаризма. Всё меньше демократичности, – подчеркивает Денис Богуш. – В такой ситуации не может выиграть отдельно власть или оппозиция. Проигрывают все. Мы становимся карикатурной страной, в которую нет смысла вкладывать деньги, потому что она даже не пытается провести реальные реформы и дать коррупции реальный бой".

"Сериал с гонками ГБР за Порошенко будет длиться еще не один сезон"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец называет всё происходящее вокруг "допросов Порошенко" сериалом "Дом-5" и договоренностью между прошлой и нынешней властью.

"Думаю, этот сериал с гонками ГБР за Порошенко будет длиться еще не один сезон, – отмечает юридический эксперт. – Между тем, у следователей есть все основания обратиться в суде и приводом доставить Порошенко на допрос – для получения нужных пояснений. С другой стороны – не совсем понятно, что именно хотят у него узнать в рамках этих допросов. Что же так нужно следователям, что не дает им расследовать дело без показаний Порошенко – и передать в суд?"

При этом Ростислав Кравец напоминает, что согласно нормам УПК, показания лица, которому в дальнейшем было предъявлено подозрение, не принимаются судом как свидетельские показания.

"Прекрасно понимая, что в рамах данных дел Порошенко фигурирует как подозреваемый, не понятно, зачем столько шума поднимать, бросать столько сил на доставку его на допрос… Ведь можно просто закончить расследования – и передать дела в суд, – подчеркивает эксперт. – От всей этой шумихи, безусловно, выигрывает Порошенко. Он демонстрирует всему миру неспособность действующей власти и подконтрольных ей правоохранителей что-то толком расследовать. Даже что-то более чем явное… И это негативно влияет на все правоохранительные органы, демонстрирующих очень плохую игру (по Станиславскому – не верю!) а-ля "посади Порошенко", в которую никто уже не верит".

Вся эта некрасивая история свидетельствует, по мнению Ростислава Кравца, о договоренностях между Зе-командой и Порошенко.

"Действующая власть лишь делает вид, что преследует пятого президента, а фракция Порошенко в тот или иной момент голосует, как надо Зеленскому и компании – что мы видели на примерах законов о земле, о банковской деятельности и так далее", – резюмирует эксперт.

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