Медведчук требует прозрачности работы иностранных биолабораторий

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктор Медведчук обозначил, что деятельность иностранных бактериологических лабораторий в Украине должна быть прозрачной. Об этом он заявил в интервью ток-шоу "Прайм" на телеканале "112 Украина".

Так, по словам нардепа, сотрудники данных лабораторий должны открыто показать, чем именно они занимаются, какие методы используют и чем это чревато для национальных интересов страны.

"Информация, которая есть по другим лабораториям, вызывает много вопросов. Это лаборатории, которые открылись в странах республиках бывшего СССР, это в Армении, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина. Мы хотим знать, чем там занимаются", - заключил Медведчук.

Также он добавил, что отдельные случаи деятельности испытателей могли вызывать среди населения реальное заражение инфекциями и серьезными заболеваниями.

"Откуда нам известно, что делают эти лаборатории? Более того, они изучают генотип граждан Украины, которые живут в разных регионах нашей страны. С какой целью это делается? С целью сохранения их здоровья? С целью вооружить их средствами защиты от опасных заболеваний? Или исходя из расчета того, как на организмы наших людей, проживающих на юге, на востоке, на западе, в центре Украины, можно воздействовать теми или иными средствами, которые продолжают являться средствами биологических и бактериологических исследований? Почему в течение последних 20 лет США тормозят переговорный процесс по международной конвенции о запрете, об уничтожении биологических и бактериологических средств и прекращении исследований? Почему эти переговоры не проводятся? Значит, есть какой-то интерес, есть какая-то цель", - указывает оппозиционный политик.

Медведчук добавил, что, кроме самого здоровья людей, опасность может затрагивать и экономические интересы страны, а его фракция уже неоднократно делала запросы по указанным рискам

"Потому что мы считаем, что эта ситуация должна стать прозрачной. Мы считаем, что, если кто-то считает, что там ничего опасного для жизни и здоровья наших людей, для нашей экономики не происходит, то это должны показать и продемонстрировать. Пока такого желания нет, пока идет путь воздействия против нас, то есть и против партии в целом, и против меня и господина Кузьмина, потому что американцы, видимо, хорошо понимают, что они скрывают. Скрывают то, что, видимо, нельзя делать на территории США, так как закон это запрещает", - заключил парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук рассказал, как реформы действующей власти ведут Украину к экономическому спаду.





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