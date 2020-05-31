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Медведчук требует прозрачности работы иностранных биолабораторий

Один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук обозначил, что биолаборатории США на территории стран СНГ могут нести реальную опасность для их населения

31 мая 2020, 21:14
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Медведчук требует прозрачности работы иностранных биолабораторий

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктор Медведчук обозначил, что деятельность иностранных бактериологических лабораторий в Украине должна быть прозрачной. Об этом он заявил в интервью  ток-шоу "Прайм" на телеканале  "112 Украина".

Так, по словам нардепа, сотрудники данных лабораторий должны открыто показать, чем именно они занимаются, какие методы используют и чем это чревато для национальных интересов страны.

"Информация, которая есть по другим лабораториям, вызывает много вопросов. Это лаборатории, которые открылись в странах республиках бывшего СССР, это в Армении, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина. Мы хотим знать, чем там занимаются", - заключил Медведчук.

Также он добавил, что отдельные случаи деятельности испытателей могли вызывать среди населения реальное заражение инфекциями и серьезными заболеваниями.

"Откуда нам известно, что делают эти лаборатории? Более того, они изучают генотип граждан Украины, которые живут в разных регионах нашей страны. С какой целью это делается? С целью сохранения их здоровья? С целью вооружить их средствами защиты от опасных заболеваний? Или исходя из расчета того, как на организмы наших людей, проживающих на юге, на востоке, на западе, в центре Украины, можно воздействовать теми или иными средствами, которые продолжают являться средствами биологических и бактериологических исследований? Почему в течение последних 20 лет США тормозят переговорный процесс по международной конвенции о запрете, об уничтожении биологических и бактериологических средств и прекращении исследований? Почему эти переговоры не проводятся? Значит, есть какой-то интерес, есть какая-то цель", - указывает оппозиционный политик.

Медведчук добавил, что, кроме самого здоровья людей, опасность может затрагивать и экономические интересы страны, а его фракция уже неоднократно делала запросы по указанным рискам

"Потому что мы считаем, что эта ситуация должна стать прозрачной. Мы считаем, что, если кто-то считает, что там ничего опасного для жизни и здоровья наших людей, для нашей экономики не происходит, то это должны показать и продемонстрировать. Пока такого желания нет, пока идет путь воздействия против нас, то есть и против партии в целом, и против меня и господина Кузьмина, потому что американцы, видимо, хорошо понимают, что они скрывают. Скрывают то, что, видимо, нельзя делать на территории США, так как закон это запрещает", - заключил парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук рассказал, как реформы действующей власти  ведут Украину к экономическому спаду



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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-deyatelnost-inostrannyh-bakteriologicheskih-laboratoriy-v-ukraine-dolzhna-byt-prozrachnoy-537216.html
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