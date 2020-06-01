"НЕгерой" нации: читатели "Комментариев" определили самого зашкваренного политика Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко оказался самым зашкваренным политиком современной Украины по версии подписчиков социальных сетей "Комментариев". В финальной схватке проекта "НЕгерой нации" действующий лидер партии "Европейская солидарность" "обыграл" своего молодого коллегу по политической силе Алексея Гончаренко. Суммарно во всех наших соцсетях Порошенко посчитали более зашкваренным 79% респондентов.

Отметим, что путь Порошенко к победе был непростым – на каждой из четырех стадий конкурса ему противостояли другие, не менее одиозные политики. Сначала он сумел "победить" лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, затем в битве президентов "одолел" Виктора Януковича, а в полуфинале не оставил шансов предпоследнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Стоит добавить, что во всех опросах Порошенко "побеждал" с довольно весомым отрывом.

Благодарим всех читателей, которые приняли участие в нашем конкурсе. Мы обещаем, что и дальше будем радовать вас занимательными опросами. Пока же предлагаем определить лучших политических экспертов страны. Спасибо, что вы с нами!

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