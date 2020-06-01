"Понятия не имею, о чем они говорили": Зеленский о скандальных пленках разговора Порошенко-Байдена

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что единственное, что его волнует в скандале из-за пленки разговора между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом, это как можно было поставить технику для прослушивания гаранта в его офисе. Об этом Зеленский рассказал в интервью через Skype британскому изданию The Telegraph.

"Послушайте, я правда ничего не знал о разговоре и соглашении между Порошенко и Байденом. И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины

При этом он отметил, что не хочет, чтобы Украину вмешивали в события, которые происходят в США в преддверии президентских выборов.

"Зачем надо снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, и в Конгрессе, и в Сенате. У нас есть поддержка президента Дональда Трампа. Эти записи не являются чем-то приоритетным", - заключил украинский гарант.

Также он добавил, что не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране или на процесс выборов в любой стране.

"Потому что наша страна суверенная и независимая, такая же независимая и суверенная страна - Соединенные Штаты Америки", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Андрей Деркач опубликовал пленки телефонного разговора между Петром Порошенко и Джо Байденом, послужившие определенным компроматом против пятого президента.

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