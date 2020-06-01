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СМИ Европы отреагировали на нападение праворадикалов на офис ОПЗЖ

"Радио Свободная Европа" осветила акт вандализма в отношении офиса парламентской партии "ОПЗЖ"

сегодня, 17:01
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СМИ Европы отреагировали на нападение праворадикалов на офис ОПЗЖ

23 мая полиция сообщила, что члены ультраправой группировки были арестованы за хулиганство после того, как они, столкнувшись с охранниками, бросали файеры и дымовые шашки в окна штаб-квартиры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук. Об этом сообщает издание "Радио Свободная Европа".

Западная редакция добавила, что радикалы потребовали от властей предъявить ОПЗЖ и ее лидерам обвинения в государственной измене.

"Отметим, что 10 марта делегация украинских законодателей из "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась с депутатами Государственной Думы РФ в Москве. Партия заявила, что обе стороны обсуждали создание межпарламентского измерения "нормандского формата" – дипломатического процесса с участием Украины, России, Германии и Франции, чтобы положить конец боевым действиям на Востоке Украины. Сообщается, что Медведчук обсудил эту инициативу с Путиным", - отмечает редакция.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Печерский районный суд Киева распорядился о начале уголовного производства по возможному факту государственной измены Виктором Медведчуком, Юрием Бойко и другими лидерами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".






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Источник: https://www.rferl.org/a/russia-ukraine-azov-kyiv/30631098.html
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