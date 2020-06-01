Коломойский заявляет, что «пленки Деркача» доказывают незаконность национализации ПриватБанка

Олигарх Игорь Коломойский написал заявление к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором отмечает, что опубликованные нардепом Андреем Деркачем записи разговоров якобы между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом указывают на причастность Порошенко к национализации "ПриватБанка". Об этом пишет "ZN,UA".



Коломойский утверждает, что записи доказывают, что пятый президент был в сговоре с тогдашней главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, а также ее заместителем Екатериной Рожковой. По словам олигарха, Порошенко совместно с Гонтаревой и Рожковой принимали решение о национализации банка. Игорь Коломойский уверен, что именно тогдашнее руководство НБУ организовало проверку "ПриватБанка", чтобы потом его незаконно национализировать.

Кроме того, Коломойский заявляет, что Порошенко также хотел усилить свое политическое влияние путем получения контроля над "Студией 1+1".

Напомним, аудиозаписи разговоров внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал в средине мая. Их же передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. На записях, утверждает Деркач, – разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании "Burisma" и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно - не уточняет.

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