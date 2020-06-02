Маруся Зверобой подала в суд на Зеленского

Известная многочисленными резкими и жесткими заявлениями в адрес действующей украинской власти активистка Маруся Зверобой заявила, что подает в суд на главу государства Владимира Зеленского. Свое обращение к единомышленникам она опубликовала в своем Telegram-канале.

Так, по словам Зверобой, она считает необходимым обжаловать президентство ответчика, поскольку он использует государственные структуры для подавления оппозиции.

"Своим указом президент Зеленский подчинил себе Государственное бюро расследований и таким образом расправляется со своими оппонентами. Я считаю это нарушением президентом Конституции. Поэтому те, кто хочет обжаловать действия топ-изменников родины, прошу, пишите в личку, я вам это организую, - заявила Зверобой своим единомышленникам.









Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время судебного заседания, где рассматривалось дело по факту угрозы президенту Владимиру Зеленскому от Маруси Зверобой, последняя разразилась грязной бранью в адрес прокурора.

Прокурор начал зачитывать подозрение Зверобой, отметив, что оно было основано на лингвистической экспертизе. После слов о том, что Зверобой подозревается в совершении преступления средней тяжести в зале начали смеяться. После чего Зверобой, перекрикивая прокурора, сказала: "Ах, ты ж п@..р". Прокурор продолжил зачитывать подозрение.

В итоге обвинение попросило суд обязать волонтерку сдать загранпаспорт, являться к следователю и носить электронный браслет, без заключения под стражу. На что Зверобой заявила: "Себе ошейник надень, собака!"

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