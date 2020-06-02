Медведчук о "пленках Деркача": Суд установит достоверность разговора Порошенко с Байденом

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обозначил, что достоверность записи разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко может быть установлена судом. Об этом нардеп рассказал на телеканале "112 Украина".

По словам Медведчука, предмет опубликованного разговора содержит в себе уголовные преступления, которые должны быть расследованы и переданы в суд. При этом сам политик сомневается, что расшифрованные пленки поведают обществу что-то новое.

"А разве Байден, участник этого разговора, не говорил и не писал в своих мемуарах, воспоминаниях, как он тренировал украинскую власть по вопросу предоставления кредита или, точнее, гарантии на кредит в 1 млрд долл? Тогда он поставил условие: вы, как коррупционная страна, снимаете генпрокурора, а это был "страшный коррупционер" Шокин. Потому что он позволил себе расследовать уголовное дело, по которому проходила структура, к которой имел отношение сын самого Байдена. Это вообще вопиющий фактор негодования, необъективности и возмущения. Он же об этом прямо говорил и неоднократно", - заключил в прямом эфире Медведчук.

Лидер оппозиционной партии также отметил, что суд может установить достоверность этих пленок и это должно быть сделано, потому что речь идет о коррупции в высших эшелонах власти Украины и США.

"И нам, может быть, наплевать, что происходит в США и кто там кого будет привлекать, но если сегодня это все пройдет бесследно, без реакции со стороны правоохранительной системы, следственных органов и судов, то тогда это означает, означает, что если это пройдет как вода сквозь песок, то это значит, что такая практика будет и дальше. И добавить еще сюда "ПриваБанк" - от Байдена были команды по поводу того, что делать в отношении правления, ну и добавить генпрокурора Шокина", - резюмирует глава народный депутат.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сам фигурант опубликованных так называемых "пленок Деркача" Петр Порошенко назвал их российской провокацией.









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