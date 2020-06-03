Учитывая заключение футбольной ВСК, существование такой комиссии является абсурдным, – депгруппа "Доверие"

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На сегодняшний день нет никакой целесообразности продолжать работу футбольной временной следственной комиссии, поскольку она стала слишком политизированной. Такую характеристику деятельности парламентской комиссии по строительству футбольных полей дают представители депутатской группы "Доверия", в частности, нардеп Роберт Горват.
"Продолжать работу этой ВСК не стоит. Сколько можно еще? За пол года они извлекли всю информацию, которую можно было вытянуть. Есть контролирующие органы, пусть и разбираются, были ли злоупотребления или нет", – сказал политик.
По мнению Горвата, несмотря на вывод ВСК, который констатирует отсутствие бюджетного финансирования УАФ, существование такой комиссии является абсурдным.
"Я тоже имел намерение войти в состав ВСК, но не успел податься – группа "Доверие" не была сформирована в то время, когда создавалась ВСК. Я так и не стал членом комиссии, и надеюсь, что уже и не стану. Это все пахнет политикой, мы все прекрасно понимаем, кто это анонсировал. Государству есть чем заниматься, а не двигаться в направлении "шаг вперед - два назад", – резюмировал парламентарий.
Известно, что ВСК по расследованию строительства футбольных мини-полей создали в ноябре прошлого года. 15 мая 2020 года срок ее полномочий истек, но итогового отчета о своей работе комиссия так и не представила. Был подготовлен лишь промежуточный отчет по непроверенной и неподтвержденной информации относительно возможных нарушений, информировал сайт ВР.
Зато, в ОПЗЖ взялись призывать ВР продлить полномочия ВСК. Депутат Григорий Мамка, которого связывают с Григорием Суркисом, даже констатировал, что решение о дальнейшей работе комиссии якобы уже принято, хотя, на самом деле, соответствующее постановление ВР не рассматривала.
О заангажированности действий отдельных членов комиссии, собственно, в интересах Суркиса, уже открыто говорят отдельные политики, призывая своих коллег не принимать участия в дискредитационной кампании против УАФ.
С таким же призывом к парламентариям обратились и обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Легенды украинского футбола, в частности, попросили политиков не заниматься манипуляциями на тему ВСК, отметив, что именно с этой целью она, очевидно, и была создана.
Напомним, что Григория Суркиса фотографы ВР ранее поймали на смс-переписке, где якобы нардеп писал о футбольной ВСК и давал кому-то команду "работать дальше".
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