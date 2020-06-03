Учитывая заключение футбольной ВСК, существование такой комиссии является абсурдным, – депгруппа "Доверие"

На сегодняшний день нет никакой целесообразности продолжать работу футбольной временной следственной комиссии, поскольку она стала слишком политизированной. Такую характеристику деятельности парламентской комиссии по строительству футбольных полей дают представители депутатской группы "Доверия", в частности, нардеп Роберт Горват.

"Продолжать работу этой ВСК не стоит. Сколько можно еще? За пол года они извлекли всю информацию, которую можно было вытянуть. Есть контролирующие органы, пусть и разбираются, были ли злоупотребления или нет", – сказал политик.

По мнению Горвата, несмотря на вывод ВСК, который констатирует отсутствие бюджетного финансирования УАФ, существование такой комиссии является абсурдным.



"Я тоже имел намерение войти в состав ВСК, но не успел податься – группа "Доверие" не была сформирована в то время, когда создавалась ВСК. Я так и не стал членом комиссии, и надеюсь, что уже и не стану. Это все пахнет политикой, мы все прекрасно понимаем, кто это анонсировал. Государству есть чем заниматься, а не двигаться в направлении "шаг вперед - два назад", – резюмировал парламентарий.

Известно, что ВСК по расследованию строительства футбольных мини-полей создали в ноябре прошлого года. 15 мая 2020 года срок ее полномочий истек, но итогового отчета о своей работе комиссия так и не представила. Был подготовлен лишь промежуточный отчет по непроверенной и неподтвержденной информации относительно возможных нарушений, информировал сайт ВР.

Зато, в ОПЗЖ взялись призывать ВР продлить полномочия ВСК. Депутат Григорий Мамка, которого связывают с Григорием Суркисом, даже констатировал, что решение о дальнейшей работе комиссии якобы уже принято, хотя, на самом деле, соответствующее постановление ВР не рассматривала.

О заангажированности действий отдельных членов комиссии, собственно, в интересах Суркиса, уже открыто говорят отдельные политики, призывая своих коллег не принимать участия в дискредитационной кампании против УАФ.

С таким же призывом к парламентариям обратились и обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Легенды украинского футбола, в частности, попросили политиков не заниматься манипуляциями на тему ВСК, отметив, что именно с этой целью она, очевидно, и была создана.

Напомним, что Григория Суркиса фотографы ВР ранее поймали на смс-переписке, где якобы нардеп писал о футбольной ВСК и давал кому-то команду "работать дальше".

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