"Пленки Деркача": Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Сегодня Госбюро расследований направило повестку на допрос в адрес пятого президента и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во факту опубликованной записи его разговора с вице-президентом США Джо Байденом в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В данном случае Порошенко выступает свидетелем и должен прибыть на допрос 10 июня в 11:00.

Следствие указывает, что данное производство расследует законность изъятия и публикации этого разговора, кем он прослушивался и при каких обстоятельствах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий президент Владимир Зеленский обозначил, что никак не намерен влиять на ход следствия по факту возбужденного дела "пленок Деркача" и не имел понятия об их существовании до того, как информация о них не получила широкое разглашение.

""Послушайте, я правда ничего не знал о разговоре и соглашении между Порошенко и Байденом. И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - заявил Зеленский в интервью британской прессе.

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