kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.06.2020

BTC/USD

9619.13

ETH/USD

240.08

LTC/USD

46.72

НБУ 03.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы "Пленки Деркача": Порошенко вызвали на допрос в ГБР
commentss НОВОСТИ Все новости

"Пленки Деркача": Порошенко вызвали на допрос в ГБР

ГБР вызвало пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о телефонном разговоре по международной линии с вице-президентом США Джо Байденом

сегодня, 14:37
Автор:

Екатерина Белоброва

"Пленки Деркача": Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Сегодня Госбюро расследований направило повестку на допрос в адрес пятого президента и лидера парламентской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во факту опубликованной записи его разговора с вице-президентом США Джо Байденом в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

В данном случае Порошенко выступает свидетелем и должен прибыть на допрос 10 июня в 11:00.

Следствие указывает, что данное производство расследует законность изъятия и публикации этого разговора, кем он прослушивался и при каких обстоятельствах.

D4xOViOBdE9cKWrpALnFc2_TV.png

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий президент Владимир Зеленский обозначил, что никак не намерен влиять на ход следствия по факту возбужденного дела "пленок Деркача" и не имел понятия об их существовании до того, как информация о них не получила широкое разглашение. 

""Послушайте, я правда ничего не знал о разговоре и соглашении между Порошенко и Байденом. И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли  вообще. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - заявил Зеленский в интервью британской прессе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/node/3014
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!