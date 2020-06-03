Атака на штаб-квартиру Медведчука последовала в ответ на расследование деятельности биолабораторий Пентагона, - Васильковский

Атака на штаб-квартиру нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – это месть за разоблачение биологических лабораторий, которые выполняют заказы военного ведомства США, уверен журналист Николай Васильковский.

Он пишет, что атака на штаб-квартиру оппозиционного политика вызвала шквал публикаций в СМИ США, Европы и Азии.

"Начнем с того, что в тот же день, 23 мая, материал о нападении на штаб-квартиру Медведчука опубликовало крупнейшее американское информационное агентство The Associated Press", - заявил журналист. - Материал об атаке на штаб-квартиру оппозиционного политика и личного друга Путина перепечатал целый список ведущих американских сайтов – The New York Times, The Washington Post, San Francisco Chronicle, телекомпания ABC, Yahoo, новостная служба Microsoft и другие".

По его словам, текст опубликовали десятки сайтов США, крупнейшие сайты Индии, а также издания Канады, Тайваня, Польши и Германии.

Васильковский уверен, что есть прямая связь между нападением на офис Медведчука и инициированным им расследованием о биолабораториях Пентагона.

"Именно Виктор Медведчук 14 апреля публично потребовал от президента Владимира Зеленского, главы СБУ Ивана Баканова и других чиновников отчета, чем занимаются на территории независимой Украины биолаборатории, участвующие в проектах Пентагона, а также как украинские власти контролируют работу этих опасных объектов", - напоминает автор.

Васильковский добавил, что посольство США признало наличие биолабораторий, опубликовав список объектов, работающих с опасными вирусами.

Кроме того, Васильковский отметил тот факт, что один из руководителей Госдепартамента Джордж Кент прямо назвал Виктора Медведчука автором скандала вокруг биолабораторий, выполняющих задачи военного ведомства США.

"Проблема США в том, что Вашингтон пропустил тот момент, когда ситуация вышла из-под контроля, потому что тема биолабораторий стала одним из пунктов мировой повестки. И Медведчук выступает в этой истории главной движущей силой, что прямым текстом озвучил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент", - аргументировал журналист.

Васильковский поясняет, что "по времени нападение случилось вскоре после того как Китай официально потребовал от США закрыть биолаборатории, участвующие в программах Пентагона".

В завершение, Васильковский прогнозирует, что скандал вокруг биолабораторий на территории Украины выходит на новый виток, так как Виктор Медведчук обратился в ООН по поводу их работы на территории Украины.

"А ведь скандал продолжает полыхать и дальше. В открытом доступе уже обнаружили информацию, как специалисты биолаборатории Пентагона в Казахстане еще в 2016 году в ходе исследований выделили 24 вида летучих мышей, способных переносить штаммы коронавируса. Журналисты также установили, что американская организация EcoHealth Alliance, курировавшая работу биолабораторий в Грузии, вместе с Институтом вирусологии в Ухане (Китай) занималась исследованиями штаммов коронавируса", - сообщил он.

Как сообщалось, Медведчук потребовал прозрачности работы иностранных биолабораторий.

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