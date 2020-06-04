Принудительный привод Порошенко на допрос: появилось решение суда

Суд дал разрешение на принудительный привод экс-президента Украины Петра Порошенко по "делу о картинах". Об этом информирует Государственное бюро расследований в своем Telegram-канале.

Так, сегодня, 4 июня, Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе для Порошенко на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000000307. Речь идет о расследовании обстоятельств перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Допрос запланирован на 11:00 10 июня в помещении ГБР.

Напомним, Государственное бюро расследований повторно вызвало на допросы по двум делам (контрабанда картин и "пленки Деркача" с записью разговора Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году) пятого президента Украины, являющегося сейчас нардепом. Адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань – уже заявили, что их подопечный не придет на допрос в ГБР. Объяснили тем, что его якобы вызвали через видео на сайте Госбюро, а не путем вручения повестки, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом (УПК).

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", по кому бьет "допросный сериал" при участии пятого президента Украины Петра Порошенко.

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