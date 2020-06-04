На YouTube заблокировали гомофобный ролик из России

Видеохостинг YouTube заблокировал пропагандистский рекламный ролик, где используются гомофобные манипуляции, также оскорбляющие чувства представителей ЛГБТ-меньшинств. Информацию об этом опубликовали на самом сайте видеоплатформы.

Представленная реклама, которая призывает россиян голосовать за новые поправки в Конституцию, которые, якобы защищают традиционную форму семьи, которая состоит из мужчины и женщины, которые производят на свет детей естественным путем. Во время просмотра зрители наблюдают небольшой эпизод, где гомосексуальная пара, во время усыновления мальчика в интернате, предлагает ребенку надеть девчачье платье. В ответ мальчик плачет и пытается убежать, а на экране появляется надпись: "Такую Россию ты хочешь?".

Видео собрало колоссальное количество "дизлайков" и жалоб на контент. Администраторы YouTube заблокировали гомофобный ролик.

Известно, что видео было снято в "Федеральном агентстве новостей" (РИА ФАН) и медиа-группе "Патриот", которые связывают с приближенным к президенту РФ Владимиру Путину олигархом Евгением Пригожиным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Англии врачам позволено игнорировать жалобы на здоровье со стороны тех, кто нетерпим к людям по гендерным, расовым, религиозным признакам.

"Расизм был самой распространенной формой дискриминации, но в 2019 году также поступало много сообщений о сексизме и нетерпимости к религии и сексуальности", - говорится в сообщении.



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